Seksi i rastësishëm/ Çfarë zbulon për vetëvlerësimin tonë

Të bllokuar në stereotipet e një epoke tjetër, shumë burra dhe gra mbeten vetëm, konkludojnë studiuesit në studimin e tyre të fundit të botuar në Psychological Science.









Sipas gjetjeve të tyre, shumë njerëz ende besojnë se seksi i rastësishëm tek gratë reflekton pasiguri dhe vetëbesim të ulët, por nuk e konsiderojnë të njëjtën gjë të vërtetë për burrat.

“Për habinë tonë, ne zbuluam se ky stereotip qëndron ende”, komentoi studiuesi kryesor Jaimie Arona Krems, Profesor i Asociuar i Psikologjisë në Universitetin e Oklahomës. “Ky është paragjykim që rezonon me burrat dhe gratë, liberalët dhe konservatorët, dhe në të gjithë spektrin dhe intensitetin e seksizmit ose ndjenjave fetare të njerëzve”, shtoi ai.

Paragjykimi gjinor në sjelljen seksuale ndaj grave u konfirmua nga gjashtë eksperimente me pothuajse 1500 pjesëmarrës në total.

Në njërën prej tyre, pjesëmarrësve iu kërkua të gjykonin një person afër moshës 25 vjeç, me identitet të panjohur, i cili kishte përsëritur qëndrime një nate, ishte monogam ose abstenonte plotësisht nga aktiviteti seksual.

Për gratë që bënin seks rastësor, verdikti i pjesëmarrësve ishte vetëbesim i ulët, por jo për burrat me të njëjtën sjellje seksuale. Për më tepër, kur u pyetën nëse subjekti i seksit të rastësishëm ishte një i rritur me vetëbesim të ulët apo jo, pjesëmarrësit votuan për opsionin e parë, edhe kur studiuesit u paraqitën atyre prova për të kundërtën.

“Kur u treguam pjesëmarrësve se gratë që bënin seks rastësor e shijonin atë dhe ndiheshin të kënaqura me zakonet e tyre seksuale, pjesëmarrësit vazhduan në stereotipizimin e tyre si gra me vetëbesim më të ulët në krahasim me ato që preferonin marrëdhënie monogame, por nuk ishin të kënaqura me sjelljen e tyre seksuale”, tha Dr. Krems.

Studimet e mëparshme kanë nxjerrë në pah efektet më të gjera negative të stigmatizimit të njerëzve si me vetëbesim të ulët, duke përfshirë të qenit më pak të prirur për t’u përzgjedhur për një punë, të zgjedhur në poste publike dhe të suksesshëm në marrëdhëniet ndërpersonale, me miqësi dhe interes romantik të kufizuar për individët e perceptuar të pasigurisë.

Edhe pse jo i bazuar në realitet, stereotipi që nxjerr në pah ky studim mund të ketë pasoja të rënda. Paragjykimet e tilla kanë një ndikim të rëndësishëm negativ në botën reale”, përfundoi Dr. Krems.