VIDEO/ Shkon në 174 numri i viktimave nga përleshja masive mes tifozëve dhe policisë në stadium!

Një nga tragjeditë më të mëdha që ka shënuar ndonjëherë fusha e sportit ka ndodhur në Indonezi.

The situation at a football match in East Java, Indonesia yday evening which led to the death of 129 and 180 injured from stampede and suffocation.

There needs to be investigation of police's fatal misconduct.

pic.twitter.com/Q90NJDe4Zz

— Veronica Koman 許愛茜 (@VeronicaKoman) October 2, 2022