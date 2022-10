Të gjithë sytë nga qielli, sot ndodh eklipsi diellor/ Ja si dhe kur mund ta ndiqni!

Mbërrin sot eklipsi diellor, ku Hëna do të qëndrojë midis Diellit dhe Tokës, duke organizuar një nga ngjarjet më spektakolare astronomike ndonjëherë. Ai do të jetë i dukshëm edhe tek ne (edhe pse do të jetë i pjesshëm), me një përqindje të diametrit diellor të mbuluar që do të variojë nga rreth 29% deri në rreth 22%. Duke mos qenë total, nuk do ta shohim natën të bjerë papritur, por sigurisht që do të jemi në gjendje të vlerësojmë një ulje të ndjeshme të dritës së diellit.









Për të perceptuar fillimin e eklipsit pa shikuar drejtpërsëdrejti Diellin, mund të merren disa masa paraprake, për shembull, duke marrë një pikë referimi, si një ndërtesë, dhe duke e parë atë në intervale të rregullta që nga fillimi i eklipsit për t’i kushtuar vëmendje ndryshimit në ndriçim. Nëse nuk jeni në gjendje ta ndiqni ngjarjen nga një pozicion i favorshëm, mund të lidheni me faqen e internetit të Teleskopit Virtual, i cili do të ndjekë eklipsin në transmetim të drejtpërdrejtë me komentin e astrofizikantit Gianluca Masi.

Shikimi i Eklipsit të Diellit me sy të lirë nuk rekomandohet, pasi rrezatimi i dritës (edhe ai i padukshmi) mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm në shikim edhe nëse ylli është pjesërisht i errësuar. Prandaj, duhet të shmanget absolutisht. Bëni mirë të blini filtra dhe syze speciale, të disponueshme edhe në internet me një çmim të ulët, Përndryshe, mund të përdorni edhe syze saldatori.

Fenomeni nis për qytetin e Athinës në orën 12:36 me mbulimin maksimal të sipërfaqes së Diellit, rreth 26%, që ndodh në orën 13:43, ndërsa fenomeni pritet të përfundojë më në fund në orën 14:51 me orën lokale. Qendra e Vizitorëve Penteli, në bashkëpunim me studiuesit e IAADET, bën të mundur shikimin e fenomenit online nga YouTube.