Autizmi/ Si i ndihmojnë fëmijët ndërhyrjet e hershme

Duke analizuar të dhënat nga rishikimet e publikuara midis viteve 2009 dhe 2020 që vlerësonin ndërhyrjet terapeutike ose edukative për fëmijët shumë të vegjël me çrregullime të spektrit të autizmit ose ata me rrezik të lartë për t’u diagnostikuar me këtë çrregullim, studiuesit zbuluan se kishte tre lloje ndërhyrjesh që mund të ofronin përfitime të rëndësishme:









Ndërhyrjet natyraliste të sjelljes zhvillimore – mësimdhënia në mënyrë natyraliste është vërejtur se ka përfitime terapeutike për fëmijët me autizëm,

ndërhyrjet zhvillimore dhe

ndërhyrjet në sjellje

Analiza, e publikuar në Developmental Medicine & Child Neurology, përfshinte shtatë rishikime që përmblodhën rezultatet e 63 studimeve.

Megjithatë, ekipi hulumtues vuri në dukje gjithashtu kufizime të rëndësishme në lidhje me cilësinë e provave, si dhe dallime të rëndësishme në mënyrën se si u kryen studimet e ndryshme.

“Ne kemi një bazë të provave në rritje që mbështesin rëndësinë e ndërhyrjes së hershme dhe aftësinë e saj për të promovuar komunikimin, sjelljen adaptive dhe për të lehtësuar ndërveprimet dhe marrëdhëniet sociale tek fëmijët me autizëm. Megjithatë, ka kufizime për këtë bazë informacioni, që do të thotë se çdo familje duhet të hetojë më tej rastin e saj për të kuptuar se cila qasje është më e përshtatshme për ta, fëmijën dhe mjedisin më të gjerë familjar”, tha autori kryesor Lauren Franz i Qendrës Mjekësore Universitare Duke.