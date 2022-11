Flamuri me Kosovën brenda Serbisë në botëror, Berisha kërkon përjashtimin nga kampionati: Dënoj heshtjen e turpshme të Ramës

Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me provokimin e bërë nga kombëtarja serbe në Qatar, ku në dhomat e zhveshjes gjatë ndeshjes me Brazilin, u shfaq një flamur me simbole nacionaliste dhe me hartën e Serbisë ku përfshihej dhe Kosova.









Përmes një postimi në Facebook, Berisha dënon aktin e rëndë dhe kërkon përjashtimin e përfaqësueses serbe në mënyrë urgjente nga kampionati botëror.

Gjithashtu ai dënon dhe atë që e cilëson si heshtjen e turpshme të kryeministrit Rama në lidhje me çështjen.

“Shpërthim racizmi antishqiptar i ekipit të ultranacionalist serb në Katar. Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë akt primitiv të ekipit serbomadh të Beogradit dhe kërkoj përjashtimin e tyre urgjent nga kampionati. Dënoj heshtjen e turpshme të vasalit të Aleksander Vuçiçit, Edi Rama”, shkruan Berisha.