Ja cila është kafsha shtëpiake më e përshtatshme sipas shenjës suaj të horoskopit!

Ne u drejtohemi yjeve për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme dhe për të gjetur punët më të përshtatshme për ne, por çfarë të themi për zgjedhjen e një kafshe shtëpiake? Duket se Astrologjia ka diçka për të thënë edhe për këtë çështje! Shenja juaj e Zodiakut zbulon shumë tipare të personalitetit tuaj që zakonisht kalojnë pa u vënë re, dhe kjo është pikërisht ajo që duhet t’i kushtoni vëmendje kur zgjidhni një kafshë shtëpiake. Nëse ju dhe kafsha juaj përputheni me njëri-tjetrin, atëherë e gjithë jeta juaj do të mbushet me më shumë dritë, argëtim dhe kujdes. Kafshët shtëpiake gjithashtu na bëjnë të harrojmë stresin, duke sjellë dashuri dhe gëzim në aktivitetet tona të përditshme. Kjo është kafsha juaj e përsosur, sipas shenjës suaj të horoskopit.









Dashi

Njerëzit e Dashit janë të shoqërueshëm dhe shumë energjikë, prandaj kanë nevojë për një kafshë shtëpiake që do të përputhet plotësisht me personalitetin e tyre. Ata gjithashtu pëlqejnë të lëvizin shumë, kjo është arsyeja pse një qen do të përshtatet në mënyrë të përkryer në rutinën e tyre të përditshme, mundësisht një qenush – ata do ta mbajnë njëri-tjetrin të zënë në pjesën më të madhe të ditës. Dashit i pëlqen gjithashtu të jetë shumë jashtë duke bërë gjëra të ndryshme, prandaj edhe kafshët shtëpiake duhet të jenë në gjendje të qëndrojnë vetëm në shtëpi. Epo, mund të mendoni ta përzieni atë qenush me një mace më të vjetër, në mënyrë që ata të bëjnë shoqëri me njëri-tjetrin ndërsa ju jeni jashtë duke bërë gjërat tuaja!

Demi

Demi ka një natyrë disi të butë dhe të butë me një nuancë të lehtë dembelizmi, kështu që kafshët shtëpiake me mirëmbajtje të lartë nuk mund të diskutohen. Një lepur me gëzof dhe tërheqës, i butë dhe i butë, padyshim që do t’ju shkrinte zemrën, por së pari shikoni macet – një flokë e shkurtër britanike ose një blu ruse me gëzofin e tyre prej pelushi do t’ju sjellë me siguri gëzim të pafund.

Binjakët

Binjakëve u pëlqen të mendojnë shumë dhe të flasin akoma më shumë. Një kafshë shtëpiake e ngadaltë dhe e tokëzuar definitivisht nuk është për ju – është më mirë nëse kërkoni një papagall të ajrosur dhe të shkathët , atë që mund të flasë në të vërtetë. Një zogj që do t’ju argëtojë për orë të tëra! Ju madje mund të përfundoni duke bërë një bisedë inteligjente me mikun me pendë, kush e di. Ju gjithashtu mund të shikoni në raca më të zgjuara të qenve – do të lidheni në një nivel të thellë dhe do të bëheni miq të vërtetë.

Gaforrja

Gaforrja ka një natyrë të dashur dhe të kujdesshme që dëshiron të ushqejë diçka ose dikë 24/7. Kjo është arsyeja pse keni nevojë për një kafshë që do t’i përshtatet saktësisht asaj faturë – një kotele e ëmbël, e lezetshme që qëndron në shtëpi, e cila do të bëhet miku juaj më i mirë. Macet mund të mos kërkojnë aq shumë vëmendje, por ato kanë nevojë për dashuri po aq sa çdo lloj tjetër kafshësh shtëpiake. Ata do të përgjigjen me zhurmë, dashuri dhe përkëdhelje të pafundme.