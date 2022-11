Të gjithë sytë e botës te supersfida Spanjë-Gjermani, ja katër duelet e kësaj të diele

Të gjithë sytë e botës këtë të diel (27 nëntor), do të jenë te supersfida mes Spanjës dhe Gjermanisë, e cila do të zhvillohen në orën 20:00, një duel titanësh i cili pritet të jetë tepër vendimtar për fatet e skuadrave, kryesisht për Gjermaninë që vjen pas humbjes me Japoninë.









Ndërkohë për sa i përket sfidave të tjera, dita do të nisë me duelin mes Japonisë dhe Kosta Rikës që do të luhet në orën 11:00, për të vijuar më pas me Belgjikë-Marok në orën 14:00 dhe Kroaci-Kanada në orën 17:00.

Përballje këto që pritet të jenë tepër të luftuara, me një objektiv të vetëm… fitoren.

PANORAMASPORT.AL