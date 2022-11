Pas pasaportës, i dashur një djalë shqiptar? Ja si përgjigjet Dua Lipa

Këngëtarja me famë botërore Dua Lipa do të mbaj sot në mbrëmje në sheshin “Skënderbej” një koncert që përkon me 110 vjetorin e Pavarësisë.









Në një konferencë ajo u pyet nëse tani që ka marrë nënshtetësi shqiptare, mendon të ketë të dashur po një djalë shqiptar. Por duket se Dua ishte e “papërgatitur” për këtë pyetje.

“Tani që keni marrë pasaportën shqiptare, a do të merrni edhe një partner shqiptar për të qenë e kompletuar?”, ishte pyetja e gazetares.

Dua e kaloi këtë pyetje me të qeshur duke u shprehur se nuk kishte një përgjigje.

“Oh motër, nga ja ke nis që tash. Jo jo spo dit. Nuk kam përgjigje”, u shpreh Dua Lipa.