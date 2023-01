Margot Robbie/ DiCaprio i “çmendur”, puthi Brad Pitt dhe Tsitsipas e fton në arenën e tij!

Një raport i papritur është bërë nga Stefanos Tsitsipas menjëherë pas fitores së tij ndaj Jiri Lehetska në raundin e 8-të të Australian Open, duke ftuar indirekt yllin e Hollivudit Margot Robbie ta shikojë atë në një nga ndeshjet e tij të radhës.









Stefanos Tsitsipas në deklaratat e tij duke iu referuar Australisë, e cila pret turneun, tha se është një vend i mrekullueshëm nga i cili i pëlqen shumë.

“Australia është një vend i mrekullueshëm, unë dua shumë gjëra. Aktorja ime e preferuar është nga këtu, Margot Robbie. Do të ishte mirë ta shihja një ditë në platformë”, tha ai me habi.

Kush është Margot Robbie?

Në moshën 32-vjeçare, Margot Robbie ka arritur të fitojë një vend të merituar mes yjeve të Hollivudit.

Aktorja ka lindur në Dalby, Queensland, Australi më 2 korrik 1990 dhe që në moshë të vogël filloi të punonte në tre punë në të njëjtën kohë për të mbajtur familjen e saj. Ajo punonte si ndihmëse shtëpiake, kameriere dhe punonte në arkat e metrosë.

Së shpejti, ajo u bë një nga aktoret më të paguara në Hollywood, madje kishte arritur të nominohej dy herë për një Oscar.

Shikuesi që do të donte ta kishte në tribunë tenistin grek për ta parë në një nga ndeshjet, ka punuar me disa nga emrat më të mëdhenj të Hollivudit.

Skena virale e dashurisë me emrin e DiCaprio

Robbie ka zënë rrënjë në Hollywood vitet e fundit, ku aktorja ka “dhuruar” në ekranin e madh një nga skenat virale të dashurisë me Leonardo DiCaprion.

Robbie luajti së bashku me aktorin fitues të Oskarit në filmin hit The Wolf of Wall Street, dhe një nga skenat tregon aktoren e veshur me një fustan fuchsia dhe duke mbështetur këmbën e saj në kokën e DiCaprios.

Ajo bëri të gjitha ndalesat për të puthur Brad Pitt në Babiloni

Që atëherë, 32-vjeçarja ka shtuar paraqitjet e saj përkrah emrave të mëdhenj të Hollivudit, së fundmi në Babiloni, përkrah Brad Pitt.

Madje, në deklaratat e fundit, aktorja që luan rolin e një ylli të kinemasë së vjetër në film, ka treguar se ka bërë gjithçka që ka pasur për të puthur Brad Pitt. Ajo ka arritur ta bindë regjisorin, pasi ai e ka “kërcënuar” duke i thënë: “Do të puth Brad Pitt dhe nëse dëshiron më padit”.

Barbie me Ryan Gosling

Përveç sa më sipër, Robbie ka luajtur të çmendurin Harley Quinn në aventurën superheroike ‘Suicide Squad’ (2016), ‘Sharon Tate’ të Quentin Tarantino në përrallën ‘Once Upon a Time in…Hollywood’, dhe është filmi “Barbie” në filmin e parë live-action, 60 vjet pasi kukulla u shfaq për herë të parë në mars 1959. Ryan Goslin do të luajë si Ken.