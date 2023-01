“Në emër të Allahut duhet të vdesësh”: Çfarë shkruhej në emailin dërguar “Eleftherios Venizelos” dhe gjashtë spitaleve

Panik u shkaktua mëngjesin e sotëm në aeroportin “Eleftherios Venizelos” dhe në gjashtë spitale të mëdha, pasi një email ishte dërguar me paralajmërim për një bombë.









Shakaxhiu i ‘padashur’ nuk ngurroi të shqetësonte gjashtë nga spitalet më të mëdha të vendit ku trajtohen pacientë dhe shumë fëmijë. Sipas Star, dërguesi thuhet të jetë një islamist i cili tha se ishte gati të “derdhte gjakun e tij për Islamin”. “Në emër të Allahut dhe profetit tonë Muhamed, ju duhet të vdisni”, shkroi ai në emailin e tij kërcënues.

Vihet re se pas këtij mesazhi, policia ka kontrolluar të gjitha zonat, por nuk është gjetur asgjë, ndërkohë që po hetohet për identifikimin e burimit të kërcënimit dhe shakatarit të pavetëdijshëm që përhapi terrorin.

Alarmi me kohë është sinjalizuar në polici, në aeroportin “Eleftherios Venizelos” dhe gjashtë pas emaileve kërcënuese për vendosjen e një bombe në një nga ambientet e tyre, që në fund rezultoi një mashtrim, duke konfirmuar vlerësimin e oficerëve të ELAS-it që trajtonin rastet.

Sipas informacioneve në emailin e dërguar në aeroport, përmendet islami dhe ka pasur kërcënim “do të hedhim në erë të gjithë aeroportin”, sipas të njëjtave informacione, emaili nuk përshkruante një zonë të caktuar të aeroportin me forcat e policisë dhe TEEM-in që nxituan atje për të mos zbuluar ndonjë gjë të dyshimtë. Një email i ngjashëm u dërgua gjithashtu në orën 9 të mëngjesit në gjashtë spitale me forcat e policisë që nxituan për të kontrolluar ambientet e tyre dhe me qen specialë gërmues.

Sipas të njëjtit informacion, emailet iu dërguan Evangelismos, Tzanio, G. Gennimatas, Pammakaristos, Errikos Dunan dhe Paedon. Në spitalet që kanë marrë emailin kërcënues ka pasur një shqetësim me ata që mund të dalin nga ndërtesat.

Kërcënimi u vlerësua nga ELAS si “i verdhë”, siç raporton ERT, dhe për këtë arsye pati një mobilizim të madh me efektivë policie, njerëz të TEEM dhe qen zbulues të trajnuar posaçërisht në hetime në të shtatë godinat.

Vlerësimi i oficerëve të Prokurorisë së Krimeve Elektronike që po trajtojnë çështjen është se do të arrijnë të identifikojnë dërguesin e përbashkët të emaileve që shqetësonin si aeroportin ashtu edhe spitalet ku pacientët duhej të dilnin nga dhomat e tyre për të kryer hetimet e ELAS-it.