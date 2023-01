Ndahet nga jeta aktorja e ‘Wednesday’

Lisa Loring – e cila luajti personazhin origjinal të Wednesday Addams në shfaqjen televizive origjinale “Addams Family” – ka ndërruar jetë në moshën 64 vjecare.









Loring u hoq nga mbështetja në jetë të shtunën pasi pësoi një “goditje masive”, tha shoqja e saj Laurie Jacobson në një postim në Facebook duke njoftuar vdeekjen.“Me pikëllim të madh raportoj ndarjen nga jeta të shoqes sonë, Lisa Loring”, shkroi Jacobson. “4 ditë më parë ajo pësoi një goditje të rëndë të shkaktuar nga pirja e duhanit dhe presioni i lartë i gjakut. Ajo kishte qenë në mbështetje të jetës për 3 ditë.”

Familja e Loring mori vendimin për të hequr mbështetjen të shtunën dhe ajo ndërroi jetë brenda natës. Jacobson shtoi: “Ajo është e ngulitur në zemrat tona gjithmonë si Wednesday Addams”. Loring ishte vetëm 6 vjeç kur ajo luajti të mërkurën nga 1964-1966 në filmin televiziv “Halloween with the New Addams Family”. Dorëzimi i personazhit nga Lisa i hapi rrugën aktoreve të tjera, duke përfshirë Christina Ricci, e cila luajti si të mërkurën në filmin hit të vitit 1991 “The Addams Family” dhe vazhdimin e tij, “Addams Family Values .”

Ajo gjithashtu u shfaq në sitcom “The Pruitts of Southampton” dhe telenovelën epike të CBS “As the World Turns”. Në vitin 1977, ajo u shfaq si Wednesday në filmin televiziv “Halloween with the New Addams Family”.