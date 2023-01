“Ai gjithmonë fluturonte ulët mbi fshat dhe ne e përshëndesnim”! Vijojnë kërkimet për pilotin e humbur

Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e pilot-skuadronit Efstathios Tsitlakides, të avionit luftarak Phantom F-4 që u rrëzua mëngjesin e djeshëm në Greqi, gjatë një fluturimi stërvitor.









Në Kato Nevrokopi të Dramës, prej nga vjen 31-vjeçari, që kur u bë e ditur lajmi për rrëzimin e avionit luftarak, ka pasur ankth për jetën e pilotit dhe të gjithë banorët shpresojnë të dëgjojnë një lajm të mirë dhe një mrekulli për heroin e fshatit të tyre, siç thonë ata zakonisht.

Babai i kapitenit Efstathios Tsitlakidis ishte pylltari i zonës dhe këshilltar aktual bashkiak, ndërsa nëna e tij punonte si mësuese e frëngjishtes. Njerëz nga rrethi i ngushtë i miqve të tyre vijnë vazhdimisht në shtëpinë e familjes në fshatin e vogël Granitis dhe u kanë thënë gazetarëve se prindërit po jetojnë agoninë e tyre dhe nuk duan të thonë asgjë në këtë fazë. Të tillë janë edhe banorët e paktë të fshatit, pasi që prej ditës së djeshme janë “të mpirë” dhe luten për 31-vjeçarin.

“Shoqëria është e shkatërruar, por ne ende shpresojmë”, thotë kryebashkiaku

Siç tha edhe kryebashkiaku i Kato Nevrokopit, Janis Kyriakidis, e gjithë bashkia dhe komuniteti lokal janë të shkatërruar që nga dita e djeshme. “Po flasim për një djalë për të cilin të gjithë ishim krenarë. Të gjithë e dinim që ai ishte piloti ynë, që këtu. Familja e tij është aktive, djali u rrit dhe shkoi në shkollë këtu, ai ishte në shoqëri. E gjithë rinia jonë është thyer. Të gjithë shpresojmë dhe besojmë se do të gjendet. Shpresat tona nuk kanë të sosur, ne vazhdojmë të japim kurajo dhe të mbështesim familjen”, theksoi ai.

Kryebashkiaku theksoi se ka kontaktuar me familjen e pilotit dhe njerëzit janë të dërrmuar, por në krah kanë të gjithë komunitetin lokal që krenohet me djalin e tyre. “I gjithë Nevrokopi që nga dje nuk fle dot, e gjithë zona dhe bashkia, krenohemi me këtë fëmijë. Kur kaluan avionët ushtarakë pranë Nevrokopisë, të gjithë thamë “është ai, është djali ynë”. Babai është i dëshpëruar, por ai ende shpreson, siç shpresojmë të gjithë ne”, theksoi z. Kyriakidis.

“Mbështetja e njerëzve për familjen është shumë diskrete dhe shumë intensive në të njëjtën kohë. Ne jemi pranë tyre në çdo gjë që ata duan dhe e respektojmë dhimbjen e tyre. Ka ende shpresë”, shtoi ai.

“Gjithmonë fluturonte ulët mbi Nevrokopi – Të gjithë përshëndesnin në qiell”

Siç e përmendi në mënyrë karakteristike kryebashkiaku duke folur për pilotin me përvojë, “të gjithë e dinim që kur kalonte nëpër qiellin e Nevrokopit, ai fluturonte gjithmonë poshtë në mënyrë që të shtyhej nga urtësinë e banorëve dhe të gjithë u gëzuam. Ai e donte atë që bënte, donte të bëhej pilot, ishte një fëmijë që të gjithë e njihnim, i qeshur, i matur dhe heroi ynë është shumë i sjellshëmdhe gjithmonë me një buzëqeshje. Të gjithë në fshat kanë fjalët më të mira për të thënë për këtë djalë dhe shpresojmë që të gjendet ”, nënvizoi z . Kyriakidis.

“Ne shihnim një aeroplan dhe thoshim ‘Stathis'”

“Stathis u rrit këtu dhe shkoi në shkollë me djalin tim. Të gjithë janë të mërzitur, është një tronditje e madhe për të gjithë Greqinë. Këta fëmijë i përkasin gjithë Greqisë, jo vetëm babait dhe nënës. Aeroplanët kalonin dhe ne përshëndesnim gjithmonë”, tha një banor i zonës.

“Unë e njoh shumë mirë familjen. Një fëmijë shumë i mirë dhe i qetë, kur fluturoi me avion dolëm të gjithë ta shihnim dhe e thërrisnim “Stathis”. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë dhe një gjë e tillë të mos i ndodhë asnjë nëne. Të gjithë jemi krenarë për këtë fëmijë”, tha një banore e fshatit.

“Të gjithë jemi të shokuar në Nevrokopi me atë që ka ndodhur me fëmijën. Kaloi dhe ne të gjithë ishim krenarë dhe tani nuk e dimë se çfarë po ndodh. Jemi shumë të shqetësuar derisa të dëgjohet diçka e mirë. Shpresojmë, nuk mund të bëjmë ndryshe. Të gjithë në fshat e njihnin, vinte e shihte gjatë pushimeve, një djalë shumë i mirë”, tha një shitës i zonës.

“Vetëm nder për këta njerëz. Kur avionët luftarakë kaluan mbi fshat , ne u drodhëm, dolëm dhe përshëndesim”, tha një tjetër banor.