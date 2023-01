Jeta e këngëtarit të njohur Micheal Jackson do kthehet në film, nipi i tij do luajë rolin kryesor

Jeta e Micheal Jackson do të pasqyrohet përmes një filmi dhe personazhi i këngëtarit me famë botërore do të luhet nga nipi i tij, 26-vjeçar Jaafer.









“Jaafar do të sjellë edhe një herë në jetë përmes një filmi biografik yllin e ndjerë të pop-it , njoftoi të hënën studio Lionsgate.

Jaafar, djali i Jermaine Jackson, tha në Twitter se ishte “i përulur dhe i nderuar” për të sjellë në jetë historinë e xhaxhait të tij. Filmi, i titulluar “Michael” po realizohet me bashkëpunimin e familjes dhe pasurisë së Jackson, duke u ofruar “audiencës një portret të thellë të burrit dhe vëllait tonë që u bë Mbreti i Popit”, tha një deklaratë e familjes Jackson në shkurt të vitit të kaluar.

Prodhimi i filmit – i cili do të drejtohet nga Antoine Fuqua, i prodhuar nga “Bohemian Rhapsody’s” Graham King dhe i shkruar nga i nominuari tre herë për Oscar John Logan – do të fillojë këtë vit. Familja Jackson shprehu mbështetjen e saj për zgjedhjen e kastit të produksionit dhe djali i Michael, Prince, tha se Jaafar “mishëron” aq shumë nga babai i tij.

“Sinqerisht, nuk mund të isha më i lumtur dhe më krenar për të, ai është duke punuar shumë dhe unë e di që do të bëjë një punë të mrekullueshme. Jam i bindur se të gjithë do të bëjmë më të mirën për t’i treguar botës një pjesë të babait tim që nuk e kanë parë kurrë dhe që e meritojnë ta shohin”, shkroi Prince në Instagram.