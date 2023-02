VIDEO/ Everton bën surprizën në Priemer League, fiton ndaj kryesuesve të Arsenal

Arsenal pësoi një humbje miminale në transfertë përballë Everton, një humbje që djeg jo pak pasi vjen në derbi, por është edhe dyta radhazi pas asaj kundër Man.City në FA Cup.









Për “topçinjtë” kjo ishte humbja e dytë sezonale në Premier League. Pas një pjesë të parë të mbyllur me rrjeta të paprekura, Everton kaloi në avantazh në minutën e 60-të me Tarkowski, gol që në fund rezultoi një trepikësh.

Me 50 pikë në 20 javë, Arsenal vijon të qëndroj në krye të Premier League, plus 5 në raport me Man.City.