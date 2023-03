Inxhinieri që shpiku ‘Motorolën’ parashikon: Në të ardhmen telefonat do të jenë nën lëkurën e veshit

‘Gjenerata e ardhshme do të përdorë telefona të ndërtuar direkt nën lëkurën e veshit’ është parashikimi i Marty Cooper, inxhinierit që zhvilloi Motorola DynaTac, celularin e parë në histori. Cooper, i cili sot është 94 vjeç, ishte në Barcelonë gjatë edicionit të vitit 2023 të Kongresit Botëror të Mobileve për të marrë një çmim për arritje jetësore. Rasti ishte 50-vjetori i telefonatës së parë me valë, e cila u zhvillua në vitin 1973 në Nju Jork.









Inxhinieri i telefonit të parë celular thotë se ata do të jenë një sërë çipesh në trupin e njeriut

Sot telefonat nuk përshtaten plotësisht me anatomninë njerëzore, dhe evolucioni i shpikjes së tij nuk është i kënaqshëm. Dhe për këtë arsye, thekson inxhinieri 94 vjeçar, evolucioni i teknologjisë del si nevojë për një integrim akoma më shumë me trupin e njeriut. Sipas parashikimit të tij smartphonët do të jenë një sërë çipesh të shpërndara në trupin e njeriut dhe do të kenë edhe sensorë për të mbajtur nën kontroll njëkohësisht të gjithë parametrat jetësorë, dhe do jetë trupi që do t’i karikojë me energji.

Probleme të formës

Në Barcelonë, babai i celularit zbuloi një pakënaqësi të caktuar me evolucionin e shpikjes së tij . Në veçanti, shpjegoi ai, telefonat inteligjentë janë bërë pajisje tepër komplekse. Dhe ekrani, një nga komponentët themelorë, nuk përshtatet në mënyrë ergonomike me lakimin e fytyrës së njeriut: “Sa herë që bëj një telefonatë dhe nuk mbaj kufje tha Cooper, duhet të sjell një copë banesë. materiali më afër kokës sime të rrumbullakët dhe mbaje dorën të ngritur në një pozicion të vështirë.”

Kjo është arsyeja pse sipas tij evolucioni i ardhshëm i teknologjisë celulare mund të kthehet vetëm drejt integrimit më të madh me trupin e njeriut.

Çështja e privatësisë

Ideja e një pajisjeje komunikimi të implantuar direkt në kokë ose në trup nëpërmjet një çipi është eksploruar shumë herë nga fantashkenca . Shpesh shoqërohet me vizione distopike të një të ardhmeje ku të gjithë janë të gjurmueshëm në çdo kohë dhe ku privatësia praktikisht nuk ekziston më. Parashikimi i Cooper është veçanërisht interesant në dritën e shqetësimit që inxhinieri ka shprehur në këtë aspekt: ​​“ Privatësia është një çështje shumë serioze . Ne do të jemi në gjendje ta zgjidhim atë, por nuk do të jetë e lehtë tha ai. Deri më sot ka ende njerëz që mund të justifikojnë interesin për të regjistruar gjithmonë se ku jemi, vendin nga ku telefonojmë, kë telefonojmë, çfarë aksesojmë. Interneti”.