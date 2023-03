Studimi/ Nëse u jepini foshnjave gjalpë kikiriku, do të ulë alergjinë me 77%  

Dhënia e foshnjave të vogla midis katër dhe gjashtë muajsh shije të vogla të gjalpit të kikirikut mund të ulë në mënyrë dramatike alergjitë ndaj kikirikut, thonë shkencëtarët.









Hulumtimet tregojnë se ekziston një mundësi vendimtare gjatë shkëputjes nga gjiri për të ulur rastet e alergjive me 77%.

Ata thonë se këshilla për heqjen e gjirit të cilat thonë se nuk ka lëndë të ngurta deri në rreth gjashtë muaj duhet të ndryshojë.

Ekspertët paralajmërojnë se arrat dhe kikirikët e plotë ose të copëtuar janë një rrezik mbytjeje dhe nuk duhet t’u jepen fëmijëve nën pesë vjeç.

Udhëzimi aktual i NHS – Instituti Kombëtar për Kërkimet e Shëndetit dhe Kujdesit thotë se kikiriku (i grimcuar, i bluar ose gjalpë) mund të futet nga mosha rreth gjashtë muajsh.

Një foshnjë është gati për ushqimin e parë të ngurtë nëse:

-Ata mund të qëndrojnë në një pozicion ulur, duke mbajtur kokën të pa lëvizur

-Koordinojnë sytë, duart dhe gojën e tyre në mënyrë që ata të mund të shikojnë ushqimin e tyre, ta marrin dhe ta vendosin në gojë

-Gëlltitni ushqimin, në vend që ta pështyni

-Pse ndodhin alergjitë ushqimore?

-Alergjia ndaj kikirikut është rritur në Mbretërinë e Bashkuar me rreth një në 50 fëmijë të prekur tani.

Alergjitë ushqimore janë rezultat i sistemit tonë imunitar që ngatërron diçka të padëmshme me një kërcënim serioz.

Për disa, edhe një sasi e vogël kikiriku mund të çojë në një reagim të tillë imunitar dërrmues saqë bëhet kërcënues për jetën.

Alergjia ndaj kikirikut është bërë aq e zakonshme sa disa shkolla e ndalojnë këtë përbërës.

Ka pasur këshilla të vjetra për të shmangur ushqimet që mund të shkaktojnë alergji gjatë fëmijërisë së hershme. Në një moment, një herë familjeve iu tha të shmangnin kikirikët derisa fëmija i tyre të ishte tre vjeç.

Megjithatë, provat gjatë 15 viteve të fundit e kanë kthyer këtë në kokë.

Në vend të kësaj, ngrënia e kikirikut ndërsa sistemi imunitar është ende në zhvillim dhe të mësosh të dallosh mikun nga armiku mund të reduktojë reaksionet alergjike, thonë ekspertët.

Do të thotë gjithashtu se përvoja e parë e trupit me kikirikët është në bark ku ka më shumë gjasa të njihet si ushqim sesa në lëkurë, ku mund të ketë më shumë gjasa të trajtohet si kërcënim.

Izraeli, ku ushqimet me kikirikë janë të zakonshme në fillimet e jetës, ka shkallë shumë më të ulët të alergjive.

Studime të tjera kanë sugjeruar futjen e ushqimeve të tjera të lidhura me alergjitë të tilla si veza, qumështi dhe gruri gjithashtu reduktuan në fillim alergjinë.

Hulumtimi i fundit, i publikuar në Journal of Alergy and Clinical Immunology , ka llogaritur se kur është koha më e mirë për të filluar futjen e ushqimeve që përmbajnë kikirikë.

Analiza u krye nga Universiteti i Southampton, King’s College në Londër dhe krahu kërkimor i NHS – Instituti Kombëtar për Kërkimet e Shëndetit dhe Kujdesit.

Ata zbuluan se periudha kritike për të filluar ishte nga katër deri në gjashtë muaj, gjatë së cilës alergjia mund të reduktohej me 77%.

Kjo është e barabartë me parandalimin e 10,000 nga rreth 13,000 rastet e alergjisë ndaj kikirikut çdo vit.

Vonesa e futjes së ushqimeve me bazë kikiriku derisa fëmija të jetë një vjeç do të ulte vetëm rastet e alergjive me 33%, sipas hulumtimit.

Për foshnjat me ekzemë, e cila është një faktor rreziku për alergji, hetuesit rekomandojnë fillimin në muajin e katërt – për aq kohë sa fëmija është gati.

Ata thonë se prindërit duhet të fillojnë duke ofruar sasi të vogla frutash ose perimesh.

Pastaj, kur foshnja të ndjehet rehat, duhet të futen rreth tre lugë çaji me gjalpë kikiriku në javë dhe të ruhen për vite me radhë. Gjalpi i kikirikut, i cili mund të jetë mjaft i thatë, mund të jepet me qumësht gjiri.

Prof Graham Roberts, nga Universiteti i Southampton, tha se këshillat e dekadave për të shmangur kikirikët kishin çuar në mënyrë të kuptueshme në frikën e prindërve, për t’u dhënë fëmijëve kikirikë dhe ndryshimi i rregullave çoi në sasi të mëdha konfuzioni si nga mjekësia ashtu edhe nga prindërit.

Megjithatë, ai tha se kjo ishte një ndërhyrje e thjeshtë, me kosto të ulët, e sigurt që do të “siguronte përfitime të mëdha për brezat e ardhshëm”.

Këshilla zyrtare është që të filloni të ofroni ushqime të ngurta së bashku me qumështin rreth moshës gjashtë muajshe dhe qeveria ka nisur një fushatë për kohën e duhur për të hequr gjirin për shkak të fillimit të prindërve më herët.