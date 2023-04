Pse të rinjtë shqiptarë ikin në Britaninë e Madhe? Punonjës bamirësie nga Anglia vijnë në Tiranë! Media britanike: Do të mbledhin fakte për…

Punonjësit e bamirësisë do të vizitojnë Shqipërinë këtë javë në një përpjekje për të mësuar pse kaq shumë të rinj nga vendi bëjnë kalime të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar.









Studiuesit nga Fondacioni Sanctuary, të udhëhequr nga Dr. Krish Kandiah, janë vendosur për një “mision të gjetjes së fakteve”, duke kërkuar të gjejnë mënyra për të dekurajuar të rinjtë që të mos bëjnë udhëtimin e rrezikshëm, raporton The Mirror.

Dr Kandiah, i cili më parë ka jetuar në Shqipëri për tre vjet, tha se shpresonte të “zbulonte se çfarë mund të bëjnë shoqëria civile dhe Fondacioni Sanctuary për të inkurajuar të rinjtë shqiptarë që të qëndrojnë të sigurt në vendin e tyre në vend që të bëjnë udhëtime të rrezikshme, duke kaluar kanalin me varka të vogla.”

Udhëtimi, i cili do të nisë të martën, do të bëjë që Dr Kandiah të presë një tryezë të rrumbullakët në Tiranë me drejtues të shoqërisë civile si dhe do të takohet me të rinjtë që jetojnë në kryeqytet.

Rreth 12,301 njerëz nga Shqipëria erdhën në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla përgjatë kanalit vitin e kaluar, sipas shifrave të qeverisë.