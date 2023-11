CHAMPIONS Grupi A/ Mbyllet pa gola në Mynih, betejë e hapur për vendin e dytë

Bajerni i Mynihut e kishte siguruar me kohë kualifikimin në raundin e dytë të Championsit, kështu që ndaj Kopenhagenit nuk e kishte me nxitim. Dy ndeshjet e fundit në Grupin A në Ligën e Kampioneve do të jenë shumë decizive, për vetën faktin se beteja për të siguruar vendin e dytë në renditje dhe kualifikimin mbetet i hapur.









Mançester Junajtid bëri “harakiri” në Stamboll duke shpërdoruar avantazhin e dyfishtë dhe tani fati i tyre varet edhe nga bavarezët që janë kualifikuar me kohë dhe blinduar vendin e parë. Ndërsa Gallatasaraj e ka vetë në dorë, pasi në rast se mposht Kopenhagen, vendi i dytë në grup do të jetë i tyre.

BAJERN MYNIH- KOPENHAGEN 0-0