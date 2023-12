Përgjaken rrugët e vendit, makina përplas për vdekje një person

Një aksident i rëndë ka ndodhur gjatë mbrëmjes së sotme në Golem, të Lushnjës, ku automjeti tip “Volksëagen” me drejtues një shtetas 64-vjeç ka përplasur një person.









Si pasojë ndërruar jetë në vend i aksidentuari.

Ndërsa policia bën me dije se drejtuesi i mjetit u shoqërua në Komisariat, me të cilin po kryhen veprimet procedurale

“Rreth orës 17:40, në Golem, Lushnjë, automjeti tip “Volksëagen” me drejtues shtetasin S. V., 64 vjeç, banues në Pojan, ka aksidentuar me pasojë vdekjen një shtetas, ende i paidentifikuar. U shoqërua drejtuesi i mjetit në Komisariat, me të cilin po kryhen veprimet procedurale”, njofton policia.