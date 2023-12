“Mos u afro, mos hy në gjak me mua se s’kam gjë me ty”- Shefi i policisë në burgun e Peqinit tregon bisedën me Sokol Mjacajn: Më drejtoi armën e zjarrit, ja çfarë i thashë

Shefi i Policisë në burgun e Peqinit, Qani Muça, i cili prej vitesh punonte specialist i regjimit 41Biz në burgje, ka deklaruar para prokurorëve të Elbasanit se ditën e ngjarjes ku mbeti i vrarë Arben Lleshi, ishte i pari që kishte kontaktuar me autorin e krimit, Sokol Mjacaj.









Ai ka deklaruar se autori i krimit, Sokol Mjacaj i ka drejtuar armën e zjarrit, duke i thënë që të mos i afrohet, pasi në të kundër do të futet në gjak me të.

“Shef mos u afro! Mos hy në gjak me mua, se nuk kam gjë me ty”. I kërkova ta ulte armën dhe të flisnin për të sqaruar rrethanat, pasi aktualisht nuk e dija se çfarë kishte ndodhur. Në këtë kohë, u afrua Drejtori i Institucionit, i cili më urdhëroi ta mbyllja derën dhe vazhdoi të komunikonte me të dënuarin, duke i bërë thirrje vazhdimisht që të qetësohej dhe të ulte armën. Pas kësaj, Drejtori i Institucionit ka qendruar pas derës duke vazhduar komunikimin për të burgosurin që qendronte pas derës, kurse unë dhe një pjesë e punonjësve të grupit të sigurisë shkuan në vendin ku kishte ndodhur ngjarja”, ka treguar nder te tjera Qani Muça.

Deshmia e Qani Muçes

Prej 17 vitesh jam pjesë e sistemit të burgjeve. Në tetor të vitit 2022 jam trasnsferuar nga IEVP Elbasan në IEVP Peqin, me detyrë Specialist i Regjimit të Posaçëm “41Bis”. Ditën e djeshme, më datë 14.12.2023, nga Drejtori i Institucionit, Kamber Hoxha jam njohur me një urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, z. Admir Abria për emërimin tim në detyrën e Shefit të Policisë së IEVP Peqin. Që në momentin e komunikimit, i kam deklaruar Drejtorit të Institucionit se nuk jam pyetur dhe as nuk më është marrë mendimi për t’u emëruar në këtë detyrë dhe se për arsye personale nuk mendoj se jam në gjëndje ta kryej këtë detyrë dhe nuk do të pranoj marrjen e saj.

Nga ana e Drejtorit të Institucionit mu tha që meqenëse ka dalë urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm dhe aktualisht nuk kemi tjetër njeri për ta caktuar në këtë detyrë, përpiqu ta mbulosh kryerjen e kësaj detyre, krahas detyrës tënde funksionale, derisa të zgjidhet ky problem me instancat e emërtesës. Kështu që, nga dita e djeshme, krahas detyrës time funksionale si specialist i regjimit të posaçëm, i cili në këtë institucion mbulon edhe detyrën e specialistit të paraburgimit, jam përpjekur të mbuloj edhe detyrën e Shefit të Policisë. Theksoj se gjatë ditës së djeshme në këtë institucion ka ardhur për inspektim Drejtori i Policisë së Burgjeve Drejtues i Lartë Paulin Rajta, të cilit i ka shprehur të njëjtin qëndrim se nuk është dakord dhe nuk mund të marr përsipër kryerjen e detyrës së Shefit të Policisë.

Nga ana e tij, m’u kërkua që të vazhdoj me aq sa mundet ta mbuloj këtë detyrë, krahas detyrës time funksionale, derisa ta diskutonte këtë problem me Drejtorin e Përgjithshëm dhe do të më kthente përgjigje. Ditën e sotme ka vazhduar kryerjen e detyrës time funksionale si Specialist i Regjimit të Posaçëm dhe Paraburgimit. Në bazë të rregullores së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, marrja dhe dorëzimi i detyrës së Shefit të Policisë së Intitucionit, bëhet me Komision, brenda një afati deri në 5 (pesë) ditë, ku në procesverbalin për marrjen dhe dorëzimin e detyrës funksionale firmosin personi që dorëzon detyrën e Shefit të Policisë dhe personi që merr këtë detyrë. Përpara se të firmoset procesverbali, bëhet marrja në dorëzim e dokumentacionit që ka patur në administrim Shefi i Policisë që dorëzon detyrën. Këtë procesverbal unë nuk e kam firmosur ende, pasi nuk kam marrë në dorëzim detyrën e Shefit të Policisë. Sot, më datë 15.12.2023, jam paraqitur si çdo ditë tjetër në orë 08:00 në punë dhe si çdo ditë tjetër kemi vazhduar me rutinën e punëve të përditshme.

Konkretisht, kemi zhvilluar komunikatën informuese të mëngjesit me specialistët e informacionit dhe shefat e regjimeve dhe pas kësaj, jemi ndarë në ndjekjen e problemeve në regjim, sipas përkatësisë. Unë konkretisht, kam bërë kontrollin e elementëve të sigurisë në seksionin e regjimit të posacëm, pasi ky kontroll në këtë seksion bëhet çdo ditë dhe pas kësaj kam shkuar në Seksionin e Paraburgimit, ku jam marrë me probleme të rutinës së përditshme, si lëvizja brenda regjimit, kërkesat e të paraburgosurve, ndjekja e kryerjes së shërbimit, etj. Në të njëjtën kohë, rreth orës 11:00, por me siguri nuk di të them se sa ka qenë ora, kam shkuar në pjesën e observimit, ku kam marrë kontakt me një të paraburgosur që ndodhej aty dhe duhej të sistemohej në Seksionin e Paraburgimit. Në të njëjtën kohë, me urdhër të Drejtorit të Institucionit kemi marrë pjesë në Komisionin e Disiplinës, unë dhe Specialisti i Regjimit të Godinës A, i quajtur N/Komisar Ndriçim Hasa. Pas kësaj, rreth orës 12:30, bashkë me Ndriçim Hasën kemi marrë pjesë në Komisionin për Kontrollin dhe Futjen e Sendeve Elektroshtëpiake. Afërsisht në këtë kohë, kam dëgjuar në radio që kishte një problem në pjesën e ajrimit të Godinës B. Në këtë moment, të gjithë ne që ishim në pjesën hyrëse të Regjimit, domethënë, Unë, Ndriçim Hasa dhe Specialisti i Informacionit Arben Dulelllari dhe Specialisti i Regjimit të Jashtëm Rrapush Lepuri, jemi nisur për të shkuar në vendin ku kishte probleme. Pa arritur të futeshim në regjim, punonjësit e grupit të sigurisë, po nxirrnin jashtë një të dënuar, që dukej se ishte i plagosur.

Nuk arrita të kuptoj se çfarë kishte ndodhur apo çfarë problemi kishte i burgosuri, por pashë që ai mbahej në dorë nga punonjësit e sigurisë. Në këtë kohë, sipas urdhërit të Drejtorit të Instituconit është futur Ambulanca, ku në të është vendosur i dëmtuari dhe njëkohësisht edhe një i dënuar tjetër i cili pretendonte se ishte i plagosur. Në këtë moment nuk arrita të identifikoj asnjërin prej tyre. Pas futjes së personave të dëmtuar në Ambulancë, nga ana e Specialistit të Informacionit u organizua shoqërimi i tyre për në Spitalin Civil Peqin, duke marrë të gjitha masat për ruajtjen sipas rregullave të caktuara.

Unë, Ndriçim Hasa dhe Drejtori i Institucionit dhe pjesa e punonjësve të sigurisë që ishin aty, u futëm menjëherë në regjim, me qëllim për të shkuar në vendin e ngjarjes dhe për të sqaruar çfarë kishte ndodhur dhe për të marrë masat e nevojshme. Nga punonjësit e policisë, brenda regjimit, nuk më kujtohet ekzaktësisht se kush, na u tha se personi që kishte plagosur dy të dënuarit (të dëmtuar), gjendej aktualisht në ambjentet e takimeve të Godinës B. Shkuam me shpejtësi dhe unë u afrova i pari te dera hyrëse, me qëllim për të hapur derën. Nga ana tjetër e derës qendronte një i dënuar, që më vonë mora vesh se ishte Sokol Mjacaj dhe pikërisht në kohën kur unë tentova të hap derën, i dënuar më drejtoi një armë zjarri, të llojit pistoletë dhe më tha “Shef mos u afro! Mos hy në gjak me mua, se nuk kam gjë me ty”.

I kërkova ta ulte armën dhe të flisnin për të sqaruar rrethanat, pasi aktualisht nuk e dija se çfarë kishte ndodhur. Në këtë kohë, u afrua Drejtori i Institucionit, i cili më urdhëroi ta mbyllja derën dhe vazhdoi të komunikonte me të dënuarin, duke i bërë thirrje vazhdimisht që të qetësohej dhe të ulte armën. Pas kësaj, Drejtori i Institucionit ka qendruar pas derës duke vazhduar komunikimin për të burgosurin që qendronte pas derës, kurse unë dhe një pjesë e punonjësve të grupit të sigurisë shkuan në vendin ku kishte ndodhur ngjarja.

Nga punonjësi i policisë me shërbim vëzhgues ajrimi, Nëninspekor Indrit Dubali, shkurtimisht në mënyrë të përmbledhur, na sqaroi se i paraburgosuri Sokol Mjaca, kur kishte dalë nga fusha e ajrimit për të shkuar në dhomë, nga dritarja e dhomës ku ka ndodhur ngjarja, kishte komunikuar me të dënuarin Indrit Shaqja dhe i kishte kërkuar që të thërriste, për të komunikuar, të dënuarin Arben Lleshi. Sapo ishte afruar i dënuari Arben Lleshi te dritarja, Sokol Mjaca e kishte qëlluar me armë. Njëkohësisht, i kishte drejtuar armën edhe punonjësit të vëzhgimit, Indrit Dubali, duke i kërkuar që të hapte portën për të dalë nga pjesa e ajrimit. Nëninspektor Indrit Dubali, nën kërcënimin e armës, kishte hapur portën dhe i burgosur i armatosur kishte vrapuar në drejtim të ambjenteve të takimeve të Godinës B, duke u futur brenda tyre, ku edhe e gjetëm ne. Ndërkohë pas tij kishin shkuar, duke vrapuar edhe disa të dënuar të tjerë, shokë me të dëmtuarit Arben Lleshi dhe Indrit Shaqja.

Të gjitha këto janë sipas thënieve të punonjësit Indrit Dubali. Pas kësaj me punonjësit e grupit të sigurisë, kemi bërë mbylljen e dhomës ku kishte ndodhur ngjarja dhe mbylljen e dhomës ku kishte qenë i akomoduar i dënuari Sokol Mjaca. Kemi caktuar dy punonjës policie për të ruajtur të paprekur vendin e ngjarjes dhe kemi nxjerrë çelësat te specialisti i informacionit. Në të njëjtën kohë, kemi marrë masa për futjen në dhoma të dënuarve dhe akomoduarve në këtë sektor dhe jemi përpjekur ti qetësojmë pasi ishin shumë të irrituar. Me porosi të Drejtorit të Institucionit kemi marrë masa për forcimin e shërbimeve dhe marrjen e masave për sigurimin e të dënuarve. unë nuk kam dijeni për asnjë lloj konflikti midis tyre, pasi të dënuarit e përmendur më lart janë të akomoduar në seksione të sigurisë së lartë, ndërsa unë mbuloj Seksionin e Paraburgimit dhe të Regjimit të Posaçëm. Unë nuk kam dijeni për kohën e kontrollit të dhomave pasi nuk kryhet nga unë.

Ky kontroll kryhet nga Specialisti i Regjimit të vet. Në lidhje me kontrollin e elementëve të sigurisë, kontrolli i fundit është kryer ditën e martë, por nuk di të them se kush kanë qenë personat që e kanë kryer. Këtu dua të theksoj se kontrolli i ditës së martë kryhet nga specialisti i regjimit përkatës dhe vetëm ai i ditës së shtunë kryhet nën drejtimin e Shefit të Policisë. Unë nuk kam marrë pjesë asnjëherë në kontrollin e ambjenteve ku kanë qenë të akomoduar të dënuarit e mësipërm, pasi kam kryer kontrollin e Seksionit të Paraburgimit dhe të Regjimit të Posaçëm.