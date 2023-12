Të ndjeshëm, të pavarur apo të sigurt, si e duan femrat mashkullin krah tyre? Ja si ndryshojnë “dëshirat” e tyre sipas moshës

Një studim i kryes së fundmi, ka hedhur dritë mbi perceptimin e femrave mbi mashkullin e tyre ideal, dhe nëse ky perceptim ndryshon e rritjen e moshës së tyre.









Një ekip studiuesish të udhëhequr nga Universiteti i Gottingen-it hetuan marrëdhëniet komplekse midis moshës dhe preferencave të grave beqare në lidhje me karakteristikat që ato kërkonin te një partner.

U zbulua se, megjithëse pajtueshmëria dhe mbështetja ishin vazhdimisht ndër tiparet e rëndësishme pavarësisht nga mosha, mosha më e madhe shoqërohej me një preferencë për partnerë të sigurt dhe dinamikë, si dhe me pranimin e një gamë më të gjerë moshe, veçanërisht me pranimin më të lartë të një partneri që është më i ri.

Mosha lidhej edhe me synimet e partnerit ideal për të krijuar familje. Ky faktor kishte një rëndësi të vazhdueshme të lartë deri rreth moshës 28 vjeçare, pas së cilës u ul.

Përgjigjet e pyetjes së përjetshme “çfarë duan gratë” bazoheshin në ato të dhëna nga rreth 20,000 gra beqare. Përveç femrave heteroseksuale, në këtë studim janë përfshirë edhe femrat biseksuale dhe lezbike.

Pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin se sa të rëndësishme ishin për ta në një partner tipare të tilla si atraktiviteti, mirësia dhe mbështetja, siguria financiare dhe suksesi, si dhe edukimi dhe inteligjenca. Atyre iu kërkua gjithashtu të identifikonin moshën më të re dhe më të vjetër që do të ishin të lumtur të pranonin në një partner romantik.

“Ajo që na bëri përshtypje ishte se për gratë heteroseksuale deri në moshën 28 ​​vjeç, rëndësia e partnerit ideal ishte e lartë, por u ul më pas,” thonë studiuesit.

Si teoritë evolucionare ashtu edhe kërkimet psikologjike mbi orën biologjike, parashikohet një rënie të mëvonshme, pra midis moshës 40 dhe 50 vjeç, kur gratë janë afër fundit të fazës së tyre riprodhuese.

Megjithatë, kjo rënie e mëparshme mund të lidhet me ndryshimin e planeve të jetës, me gratë më të reja që rivlerësojnë qëllimet e familjes, ndërsa gratë e moshuara, të cilat tashmë kanë fëmijë, u japin përparësi aspekteve të ndryshme të marrëdhënies së tyre.

“Mosha e një gruaje lidhet me disa aspekte të një partneri të dëshiruar, si rritja e fëmijëve ose mosha ideale e partnerit. Këto gjetje janë emocionuese sepse sfidojnë kuptimet konvencionale se si mosha është e lidhur me mënyrën se si gratë e imagjinojnë partnerin e tyre të ëndrrave”, tregojnë studiuesit.