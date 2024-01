Gjashtë nga filmat që priten të publikohen në vitin 2024!

“Poor Things”









“Poor Things” ka ngritur interes të qëndrueshëm që nga premiera e tij e parë në Festivalin e Filmit në Venecia në Shtator, ku disa shikues kërkonin derën gjatë momenteve më pikante.

Në Festivalin e Filmit të Londrës pati sigurisht të shokuar dhe të befasuar kur aktorja kryesore Emma Stone u quajt ‘një nga legjendat më epshore të kinemasë’ për rolin e saj si Bella Baxter, një grua e re që rikthehet në jetë me mendjen e një fëmije nga një shkencëtar i jashtëzakonshëm por i pazakontë (Willem Dafoe) në një interpretim guximtar të tregimit të Frankenstein.

Me siguri do të jetë një film që do të bëjë bujë (dhe ndoshta nuk është një zgjedhje familjare për t’u shikuar).

Poor Things publikohet në kinema më 12 Janar.

“All of Us Strangers”

Nëse dëshironi që zemra juaj të thyhet dhe të qepet me kujdes përsëri nga një dyshe e performancave të thelluara kryesore, Andrew Scott dhe Paul Mescal janë gati t’ju godasin fort me fuqinë emocionale të “All of Us Strangers”.

Duke luajtur si skenaristi i vetmuar Adam dhe fqinji i tij misterioz Harry, të dy yjet irlandezë kanë tashmë tërhequr vlerësime për aktrimin e tyre si dhe kiminë e tyre shumë të nxehtë.

Adam shkon në shtëpinë e tij të fëmijërisë ndërsa nis një projekt rreth prindërve të tij (të luajtur bukur nga Claire Foy dhe Jamie Bell), vetëm për t’i gjetur ata që duket se jetojnë aty, sikur të ishin në ditën kur vdiqën, 30 vjet më parë.

Nostalgjia dhe intimiteti janë të ndjeshme gjithashtu, veçanërisht pasi “All of Us Strangers”, i bazuar në romanin japonez “Strangers” nga Taichi Yamada, u filmua në shtëpinë e fëmijërisë të regjisorit dhe shkrimtarit Andrew Haigh.

“All of Us Strangers” publikohet në kinema më 26 Janar.

“Back to Black”

Biografia e Amy Winehouse të drejtuar nga realizuesi i “Fifty Shades of Grey”, Sam Taylor-Johnson pritet të vijë në kinema në pranverë, edhe pse deri më tani janë lëshuar vetëm disa fotografi të aktores kryesore, Marisa Abela.

Abela duket të ketë një ngjashmëri të çuditshme me këngëtaren, e cila vdiq në moshën 27 vjeçare në vitin 2011, nga ajo që kemi parë deri tani.

E prodhuar nga StudioCanal, Focus Features dhe Monumental Pictures, filmi i shumëpritur ka mbajtur detajet e skenarit të fshehta por premton të dokumentojë vitet e saj të ndritshme duke jetuar në Londër në fillim të viteve 2000 dhe udhëtimin e saj intensiv drejt famës.

Në “Back to Black” gjithashtu luajnë Jack O’Connell si ish-bashkëshorti i Winehouse, Blake Fielder-Civil dhe Eddie Marsan si babai i saj Mitch dhe kandidatja për Oscar, Lesley Manville si gjyshja e saj Cynthia.

Back to Black publikohet në kinema më 12 Prill.

“Challengers”

Si pasojë e grevave, “Challengers” u shty për në vitin 2024 jo shumë kohë pasi traileri i tij i parë debutonte në verë, dhe gjithashtu u tërhoq nga roli si filmi hapës në Festivalin e Filmit të Venecias në Shtator.

I drejtuar nga regjisori i “Call Me By Your Name”, Luca Guadagnino, Zendaya luan rolin e Tashi Duncan, e cila vite më vonë zbulohet të jetë tani gruaja dhe trajnerja e kampionit të Grand Slam-it Art (Faist).

“Challengers” pritet të publikohet në kinema më 26 Prill.

“Inside Out 2”

Ne do të kemi pritur plot nëntë vjet për këtë vazhdim, por duke u bazuar në reagimin e emocionuar për “teaserin” e parë të këtij filmi nga Disney-Pixar në Nëntor, ai është absolutisht i vlefshëm.

Me personazhin qendror Riley nga “Inside Out” i vitit 2015 tani një adoleshente, një emocion i ri është prezantuar me pesë emocionet e tjera që tashmë mbushin trurin e saj në formën e Zemërimit, Gëzimit, Trishtimit, Frikes dhe Përçmimit.

Hyn: një Ankth i çrregulluar dhe portokalli, i zëruar në mënyrë të përkryer nga ylli i “Stranger Things”, Maya Hawke.

Filmi i parë fitoi Oscarin në vitin 2016 për veçorinë më të mirë të animuar dhe shpesh citohet si një nga filmat më origjinalë të Pixar, kështu që pritshmëritë janë shumë të larta.

“Inside Out 2” publikohet në kinema më 14 Qershor.

“Deadpool 3”

Ky film është drejtuar nga Shawn Levy, i cili ka punuar më parë me Reynolds në Free Guy të vitit 2021 dhe The Adam Project vitin e ardhshëm.

Ylli i “The Crown”, Emma Corrin është hedhur si kundërshtari i filmit, duke u bashkuar me Jennifer Garner, e cila po rikthen rolin e saj si Elektra nga “Daredevil” si dhe me Brianna Hildebrand, Morena Baccarin, Rob Delaney dhe Leslie Uggams, si dhe aktori i “Succession”, Matthew Macfadyen në një rol të papërcaktuar.

Fotot nga vendi i bazuar në Angli, përpara ndalimit të tij të lidhur me grevën zbuluan se Jackman po vesh një kostum të saktë të librit komik si Wolverine për herë të parë në kostumin e tij të famshëm të verdhë.

“Deadpool 3” është në kinema nga 26 Korriku.