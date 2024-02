Kthjellime dhe vranësira të lehta, si parashikohet moti për ditën e sotme

Sipas MeteoAlb, pjesa e parë e ditës do të jetë nën ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta përgjatë shtrirjes perëndimore, ndërsa në zonat malore lindore do të ketë kthjellime dhe vranësira disi më të shpeshta.









Orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin vranësira të shpeshta në të gjithë territorin Shqiptar, por mundësia për reshje është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 2°C deri në 20°C.

Era do të fryjë e lehtë si në tokë dhe në det përgjatë gjithë ditës me shpejtësi 28 m/h nga drejtimi kryesisht Veriperëndimor, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 1 ballë.