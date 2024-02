“Thuaj  jo pjatës me spageti dhe…”-Humbni shpejt yndyrën e barkut duke ndaluar së ngrëni këtë lloj ushqimi

Humbja e peshës mund të jetë e vështirë, por ekziston një mënyrë e thjeshtë për të filluar procesin , thonë ekspertët do të hiqni dhjamin e padëshiruar nga barku dhe do të ndiheni më mirë në vetëm disa ditë.









Kjo mënyrë e thjeshtë është të ndaloni së ngrëni një lloj të caktuar ushqimi nga i cili njerëzit janë të varur, shpesh nga nevoja, falë orareve tona të lëvizjes që shpesh nuk lejojnë kohë për të qëndruar në shtëpi në kuzhinë

Megjithatë bëni përpjekje për të reduktuar këtë karburant të veçantë, thotë një profesionist i humbjes së peshës, duke ndërruar alternativa më të shëndetshme, dhe do të habiteni se çfarë mund të arrihet — veçanërisht në zonën veçanërisht të ndërlikuar të barkut , ku dhjami mblidhet lehtësisht dhe shumë shpesh rri rreth e rrotull shumë më gjatë sesa do të dëshironte secili prej nesh.

Lucy Jones është një dietologe dhe shefe klinike në Oviva, një ofrues i menaxhimit të peshës në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shpjegoi për Daily Star se ngrënia e më pak “karbohidrateve të rafinuara” mund t’ju japë një ndihmë të madhe në betejën e fryrjes – një luftë që ia vlen të luftohet, duke marrë parasysh dëmet që yndyra e stomakut mund të shkaktojë në organet tuaja të brendshme, për të mos përmendur mënyrën se si rrit rrezikun për probleme me zemrën, diabetin dhe më shumë.

“Të synosh zona të veçanta të trupit është e vështirë, por ka disa prova nga studimet si Studimi i Zemrës në Framlingham, se ngrënia e më pak sheqerit dhe karbohidrateve të rafinuara – dhe në vend të kësaj zëvendësimi i tyre me ushqime integrale – mund të ndihmojë në uljen e më shumë yndyrës së barkut”, tha Jones.

Kjo do të thotë t’i thuash jo pjatës me spageti të rregullta,duke ndërruar versionet me drithëra integrale – për shembull, makaronat me grurë integrale dhe një bukë të errët me brumë kosi. Të shëndetshme, sigurisht por ato gjithashtu mund të ndihmojnë procesin e humbjes së peshës.