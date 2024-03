Ilnisa ofendon vajzat e ‘Big Brother VIP’ gjatë debatit me Julin: Shko se po të zihet ‘haremi’… (VIDEO)

Duket se edhe ditën e sotme, Ilnisa do të marrë vëmendjen e të gjithëve me përplasjet e saj me banorët e tjerë.









Gjatë një debati me Julin, ajo iu drejtua këtij të fundit me fjalët “Po të zihet haremi”, duke iu drejtuar disa nga vazave të ‘Big Brother VIP’ që rrinë afër me aktorin.

Ndërsa Juli tha se ky është një debat koti.

Debati:

Ilnisa: Çfarë nuk kisha menduar për ty. Po të zihet ‘haremi’. Shko hidhi një sy! Apo ke Ledjonën që i rregullon

Juli: I rregullon vetë ajo, është e fortë për veten e vet

Ilnisa: Sa mirë i ke ndarë këtë ‘sulltanatin’ tënd të mjerë, se je katandisur shumë keq

Juli: Je duke më lodhur kot o Ilnisë, je pa fantazi je kot! Debat shterpë…

Ilnisa: Kush flet për shterpë. Ça kemi sot të re?

