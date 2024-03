Dita nis me diell, por moti bën kthesën e papritur gjatë mesditës! Njihuni me parashikimin e motit për sot

Sipas MeteoAlb do të vijojë Shqipëria nën ndikimin e motit të paqëndrueshëm duke bërë që vranësirat dhe shirat e dendur të jenë prezente; herë pas here do të ketë edhe stuhi të forta ere, kryesisht në brigjet Joniane.









Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin dobësim të intensitetit të shirave në pjesën më të madhe të territorit duke lënë me rrebeshe të përkohshme vetëm skajin veri-veriperëndimor të territorit.

Ndërkohë; temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në orët e mëngjesit, por do të ulen ndjeshëm në mesditë me 3 – 4 gradë C duke luhatur vlerat ditore nga 3°C minimalja deri në 17°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 60 km/h nga drejtimi Jugor dhe Jugperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim deri në 5 ballë.