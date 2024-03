“Kam qenë e bullizuar”- Përplasja fizike me Sarën, Françeska tregon pse e përjetoi aq keq situatën: Dikur më mbyllnin në tualet dhe më…

Ditën e sotme Françeska është parë shume e mërzitur dhe ka shpërthyer ne lot teksa shprehet se veprimi i Sarës e ka kthyer pas në kohë, kur e bullizonin në moshën e adoleshencës.









Një nga gjërat që bashkëmoshatarët asokohe i kishin bërë Françeskës ishte qe ta mbyllnin në banjë dhe e torturonin ndaj edhe situata e Sarë e ka prekur shumë.

Kujtojmë që një përplasje fizike ndodhi gjatë darkës së djeshme në ‘Big Brother VIP’ mes Françeskës dhe Sarës, ku kjo e fundit tentoi që të futeshe me forcë në tualet ku ishte ish-missi, por që solli reagimin e fortë të banores së ‘BBVIP’.

Biseda:

Rike: Françeska nuk je vetëm zemra ime

Françeska: E di nuk është vetëm kjo që më mundon ju kam thënë që kur isha e vogël më bulluizonin ju kam treguar historinë time.

Françeska: I kam thënë Rikes që kur kam qenë adoleshente kam qenë e bullizuar dhe një nga gjërat që me ka bërë është se më torturonin në banjë dhe prandaj më erdhi e gjithë skena në mend.

Roza: Te lutem Françeska mos na e thuaj më se do ti shkojmë asaj Sarës ta kafshojmë mos na thuaj me se do të na kapi urrejtja.

Françeska: Dje jam trembur shumë kam familjen që më shef dhe e di sa të shqetësuar mund të jen ndjerë

