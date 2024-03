Horoskopi/ Çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi









Mundohuni që të gjeni më shumë mundësi për të pushuar, pasi angazhimet do të jenë maksimale në këtë periudhë. Jini të gatshëm të përballoni prova të rëndësishme për të arritur objektivin tuaj profesional.

Demi

Më në fund do mund të kaloni më shumë kohë me një person që ju vlerëson dhe ju intrigon shumë. Jini spontan dhe mos u druani të jeni vetja juaj në praninë e tij/saj. Në vendin e punës do t’iu duhet të zgjidhni një situatë të papritur, të natyrës burokratike.

Binjakët

Kjo ditë ju fton të mos dekurajoheni nga ankthet e të tjerëve. Kjo vlen sidomos nëse ndiheni të stresuar për shkak të ndonjë keqkuptimi të vogël në vendin tuaj të punës. Në dashuri kini më shumë besim.

Gaforrja

Kjo ditë parashikohet të jetë mjaft të kënaqshme, sa i takon raporteve me miqtë dhe të afërmit që nuk i shikoni prej kohësh. Në dashuri do të jeni më të qetë, në sajë të bashkëpunimit që do të gjeni në çift.

Luani

Ka disa çështje të cilat duhet ti rishikoni mirë para se të prezantoni zyrtarisht një projekt tuajin. Nuk do të jeni shumë të bindur lidhur me disa ndryshime të sugjeruara nga bashkëpunëtorët tuaj, por kjo gjë nuk duhet t’iu ndalojë të çoni përpara propozime alternative.

Virgjëresha

Kjo ditë do të jetë mjaft interesante për të riparë të gjitha planet që keni thurur gjatë ditëve të fundit. Kjo ditë parashikohet të forcojë disa raporte ndërpersonale, sidomos në dashuri, ku do të bëheni edhe më shumë romantik se zakonisht.

Peshorja

Do e keni disi të vështirë që të impononi mendimet tuaja, sidomos nëse në punë keni bashkëpunëtorë kokëfortë. Idetë tuaja natyrale duhet të trajtohen me diplomaci në mënyrë që zëri juaj të dëgjohet spontanisht.

Akrepi

Fokusohuni tek projekte të cilat i cilësoni më urgjente dhe stimuluese, për shkak se ky është momenti më i mirë për të çuar përpara propozime interesante. Në dashuri mund të bëni më shumë, por mundohuni që të mos i imponoheni partnerit/es.

Shigjetari

Gjysma e javës do të jetë disi e ngadaltë. Do të ndiheni disi të lodhur dhe dembelë, ndoshta për shkak se nuk do të keni stimujt e duhur për të ngacmuar krijimtarinë tuaj. Në dashuri, duhet të jeni më të drejtpërdrejtë me partnerin/en.

Bricjapi

Kjo ditë do të jetë mjaft romantike dhe entuziaste, e cila do ju lejojë që të rindizni pasionin me partnerin/en. Së fundmi jeni ndjerë disi të lënë pas dore për shkak të disa të papriturave të natyrës profesionale. Duhet të kërkoni më shumë vëmendje! Investimet do të jenë mjaft të favorizuara.

Ujori

Kjo e mërkurë do të jetë e mbushur me angazhime të shumta, të cilat ndihmojnë në realizimin e një projekti për të cilin jeni shumë entuziastë. Mundësi të mira shfaqen në dashuri.

Peshqit

Nëse nuk ndiheni të sigurtë për disa vendime që duhet të merrni në fushën ekonomike ose profesionale, shmangni nisjen e aktiviteteve të reja. Edhe në dashuri duhet të bëni më shumë qartësi mendore, sidomos nëse ndiheni të pavendosur mes dy personave.