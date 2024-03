“Unë jam finaliste!”- Ilnisa tregon kë sheh në finalen e BBV: Egla nuk do jetë, ajo do ta bastardojë veten më keq se kaq

Ilnisa Agolli, një prej banoreve të “Big Brother VIP 3”, ka treguar gjatë një bisede emrat e konkurrentëve që mendon që do të arrijnë në finale.









Ajo u shpreh se në garë për çmimin e madh deri më tani sheh padyshim veten, Julin dhe Ledjonën.

Ajo tregoi se Egla Ceno sipas saj nuk do e arrijë finalen, pasi mendon se aktorja “do ta bastardoj veten më shumë rënd se sa kaq, do rëndohet shumë.”

Ndër konkurrentet e tjerë që nuk do arrijnë në finale sipas saj ishin edhe Rikja me Vesën.

“Unë jam njëherë, kështu mendoj. Edhe kjo Ledjona më vjen deri në këtë pikë të lojës. Po të bëj një analizë, Rike -Vesa, nuk i shoh, as Eglën, sepse ajo do ta bastardoj veten më shumë rënd se sa kaq, do rëndohet shumë”, u shpreh gazetarja.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)