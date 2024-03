“Janë mashtrues, manipulues dhe hakmarrës”- Njihuni me tre shenjat e horoskopit që urrehen nga njerëzit

Janë ata që miqtë tuaj ju thonë të mos ngatërroheni për asnjë arsye, miqësore apo romantike. Ata janë djemtë “të këqij” që nëna jote dëshiron që ti të shmangësh dhe shefat që të bëjnë jetën të vështirë. Për sjelljen e tyre të keqe nuk kanë faj ata vetë, por shenja e tyre…









Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Janë përkufizimi i dukurive mashtruese. Mbanin etiketën e të ndjeshmeve dhe njerëzve që vënë mbi të gjitha familjen, por pasiguria dhe humori është aq i madh tek “gaforret” saqë për shkak të saj arrijnë në kufijtë e mitomanisë dhe i nënshtrohen lehtësisht tradhtisë. Ata veprojnë nën tokë (si uji, elementi i tyre i shenjës) dhe shpesh i godasin pas shpine kundër njerëzve që nuk i pëlqejnë. Mos harroni gjithashtu se shumica e vrasësve i përkasin shenjës së gaforres, sipas një hetimi të FBI-së .

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Me dy fytyra, gjuhë-lidhur, thashetheme dhe nervoz. Këta janë mbiemrat me të cilët shumica “zbukuron” Binjakët që duan të jenë përgjithmonë të tyret dhe ne nuk jemi të padrejtë me të. Ata janë shumë të vështirë për t’u përkushtuar në një lidhje dhe përgjithësisht nuk janë aspak të famshëm për fshehtësinë e tyre. Megjithatë, ata janë bashkëbisedues shumë të mirë dhe vështirë se mërzitesh me ta.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Pasioni i sundon dhe punojnë shumë për të arritur qëllimet e tyre. Por në të njëjtën kohë, ata kanë një doktoraturë në hakmarrje dhe janë manipulues deri në një krim. Kur pëlqejnë dikë, nuk janë aspak të afrueshëm. Në vend të kësaj, ata e luajnë atë të vështirë dhe madje më kapriçioz se sa janë, duke bërë që shumica të ndiejnë frikë dhe jo tërheqje. Megjithatë, ata janë të njohur për instinktin dhe ndjeshmërinë e tyre.