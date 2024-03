Mot i kthjellët dhe i ngrohtë, si parashikohen temperaturat ditën e sotme

Sipas MeteoAlb, do të vijojnë masat ajrore të qëndrueshme me origjinë veriperëndimore duke kushtëzuar në territorin shqiptar mot kryesisht të kthjellët.









Ndërkohë, mesdita dhe pasditja do të mbizotërohen nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë në pjesën më të madhe të territorit ndërsa në zonat zonat malore verilindore dhe juglindore do të ketë herë pas-here kalime vranësirash të pakta.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje gjatë orëve të mëngjesit, por edhe mesdita sjell rritje të lehtë të tyre luhatur vlerat ditore nga 1 °C vlera minimale deri në 22°C vlera më e lartë në rang territori.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi deri në 40 km/h nga drejtimi verior dhe verilindor për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim 2-3 ballë.