Egla Ceno shpërthen ndaj Rike Rocit: Je e shqepur komplet

Egla Ceno, mbrëmjen e sotme ka shpërthyer ndaj Rike Rocit, në shtëpinë e Big Brother Vip, duke e etiketuar si të ‘shqepme’.









Nga ana tjetër, Rike ka qenë shumë e qetë duke thënë se e ka mbyllur me të. Por, pavarësisht kësaj, Egla vazhdon ta quaj të shqepur dhe grua të paformuar.

Pjesë nga biseda:

Egla: Ngelët t’u u marrë me qimet e hundës time. Gocë e keqe, që infekton dhe gocat e tjera. ‘Më mbani akoma këtë se nuk e kam shfaqur veten akoma. Aman ju lutem, se jam këtu akoma’. Xheloze dreqit, po plasni fare. Gocë e paformuar akoma, gruaja 40 vjeç. S’ke turp. Turp të kesh! Ta kam zgjat shumë me atë surratin tënd. Ti je e shqepur, nëse unë jam e qepur. Do bukë për atë gojën tënde ti? Ta jap unë! Për atë gojën tënde të shqepur dhe të shqyer! E shqepme komplet, nga koka te këmbët. Vetëm tegelat mungojnë. Zoti ta jep surratin sikur je zakonisht. Shko pi një çikë sheqer të ëmbëlsohesh. Mezi pres nominimin e radhës për Riken”, dëgjohet Egla të thotë.

Rikja-vajzave: Nuk i thashë moj asgjë, ajo vazhdoi vetë. As nuk e ofendova as asgjë. E kisha mbyllur me atë, ajo vazhdoi

Rikja-Eglës: Mendoj se po e ekzagjeron

Egla: Qepe dhe shqepe. Mua ti s’më thua dot asnjë lloj gjëje, ku ke gojë ti me atë surrat, e shqepme

Rike: Më vjen keq për ty që del si e çmendur

Egla; Unë nuk jetoj për të dalë mirë apo keq, gocë e shqepme

Rike: Vazhdo vazhdo. E çmendur nga trutë