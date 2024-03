“Politika te ne e ka linçuar opinionin publik”- Aleksandër Çipa në “Galdinicast”: Kemi mbetur peng në historinë e tri dekadave të fundit, kjo gjë duhet të ndryshojë

Analisti Aleksandër Çipa, njëherësh dhe kreu i Unionit të Gazetarëve, ishte i ftuar në posdcastin e Arian Galdinit, “Galdinicast”, ku foli për politikën dhe opinion publik.

Çipa u shpreh se në vendin tonë, politika e ka linçuar dhe masakruar opinionin publik, ndërsa shtoi se kemi mbetur peng në historinë e tri dekadave të fundit të bipolaritet politik.

Ai gjithashtu foli dhe për autoritarizmin, ku tha se sot është më i rafinuar.

“Ndodh shpesh që edhe e ekzagjerojnë këtë punën e autoritarizmit, perceptimi ka qenë me hijen që na ka lënë diktatura. Sot është shumë i rafinuar dhe ne jemi një shoqëri që kemi prapambetje thelbësore sa i përket raportit me politik bërësin dhe qeverisjes, nuk krahasohet me ato vendet perëndimore. Ne në disa shoqëri të copëtuara, që kanë krijuar modulet e veta dhe janë të pakalueshme”, tha Çipa.