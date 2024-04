Mërkurit në retrogradë, por eklipsi diellor i sjell suksese! Këto janë shenjat e horoskopit që do të kenë më shumë fat

Çdo njeri, kudo që ka lindur dhe sido që jeton, dëshiron më të mirën për jetën dhe të ardhmen e tij. Energjia astrologjike e prillit 2024 ka të bëjë me mbajtjen e asaj ëndrre afër zemrës suaj, duke ecur përpara me forcë dhe bindje dhe duke ndryshuar botën tuaj përgjithmonë.









Muaji nisi me kalimin astrologjik të Venusit që hyn në Dashi më 5 Prill, duke sjellë besim dhe lëvizje të guximshme për shenjat.

Mund të kemi ndjerë pak tronditje, për shkak të retrogradit të Mërkurit tek Dashi, i cili filloi më 1 prill dhe përfundon më 25 prill, por për sa kohë që i besoni intuitës tuaj dhe i drejtoheni vetes sa herë që ndiheni të pasigurt, do të jeni në gjendje të punoni me retrogradin në vend që të përballeni me të, veçanërisht nëse i përkisni një prej shenjave të mëposhtme .

Më 8 Prill kishim një eklips total diellor në Dashi. Eklipset shënojnë ndryshime të rëndësishme në evolucionin tonë. Çdo shenjë pëson ndryshime masive gjatë eklipsit total diellor, por në vijim do të përjetojnë emocione pozitive, fat dhe prosperitet, të paktën për pjesën tjetër të prillit.

Gaforrja

Motoja juaj për muajin prill duhet të jetë “Slow and Staady”. Eklipsi diellor tek Dashi është mirëbërësi në gjysmën e parë të muajit. Pra, duhet të përqendroheni në të gjitha ato gjëra që i doni dhe që ju bëjnë të ndiheni të sigurt.

Kjo do të zbatohet për marrëdhëniet romantike, zgjedhjet e karrierës, sportet dhe çdo gjë tjetër që ju pëlqen. Lëreni zemrën tuaj t’ju udhëheqë përpara. Hëna e Plotë në Akrep më 23 Prill do të jetë gjithashtu një kohë veçanërisht e rëndësishme për ju. Ata prej jush që dëshironi të ndryshoni jetën tuaj dhe të “niveloni lart” do të gjeni shansin tuaj atëherë.

Të tjerët do të njohin fushat e jetës që kanë nevojë për ndryshim kundër toksicitetit dhe të tjerët do të kuptojnë se çfarë duan në të vërtetë. Përqendrohuni në atë që dëshironi vërtet dhe jo në atë që u pëlqen njerëzve të tjerë.

Ujori

Ky muaj do t’ju tregojë se kush jeni dhe do t’ju ndihmojë të ndërtoni të ardhmen tuaj ideale. Me Marsin dhe Saturnin te Peshqit që shfaqen si mirëbërësit tuaj kozmikë këtë muaj, ju inkurajoheni të mendoni jashtë kutisë, duke qenë të vetëdijshëm për paragjykimet dhe disonancën njohëse që rezulton.

Ndonjëherë edhe njerëzit më të pazakontë kanë besime të fshehura në nënndërgjegjen e tyre. Zhdukini ato dhe do të zbuloni se sa shumë keni humbur vetëm për shkak të besimeve të dikujt tjetër që fshihen në psikikën tuaj.

Eklipsi i plotë diellor do t’ju ndihmojë ta çoni veten në nivelin tjetër gjatë pjesës tjetër të muajit. Vetëm kini parasysh që Merkuri retrogradë mund të vonojë planet tuaja ose të ngadalësojë pak procesin. Për sa kohë që nuk e humbisni durimin, do të përjetoni fat dhe bollëk.

Peshqit

Prilli do t’i kushtohet çlirimit të fuqisë suaj të brendshme dhe njohjes së pikave tuaja të forta. Ju mund të jeni më introvert se zakonisht, por kjo është për arsye të mirë. Intuita juaj do t’ju udhëheqë në vendime dhe veprime që do t’ju ndihmojnë të përfitoni nga bekimet tuaja të kësaj bote. Me Saturnin dhe Marsin në shenjë që shfaqen si mirëbërësit tuaj kozmikë në gjysmën e parë, nëse e vendosni mendjen në diçka, do të habiteni se sa shumë mund të arrini.

Gjeniu juaj i brendshëm do të shkëlqejë si kurrë më parë. Neptuni formon sërish një lidhje me Marsin në shenjën tuaj në ditët e fundit të muajit, gjë që do t’ju ndihmojë të përgatiteni për sukses edhe muajin tjetër.