7 shenja që tregojnë se jeni i varur nga s*ksi

Nevojat themelore të njeriut përfshijnë edhe seksin. Ka shumë përfitime që do t’ju ndodhin fizikisht dhe psikologjikisht pasi të kryeni marrëdhënie seksuale. Ndjenja e dëshirës për ta shijuar përsëri dhe përsëri quhet varësi.









Disa njerëz e dinë se janë të varur nga seksi , por nuk duan ta pranojnë. Këtu janë disa shenja që tregojnë se jeni i varur nga seksi.

Seksi është prioritet

Ju ndoshta keni shumë rutina, përgjegjësi pune, marrëdhënie me familjen dhe miqtë dhe biznesin tuaj. Megjithatë, seksi është numër një në mendjen tuaj. Vendosja e seksit mbi çdo gjë tjetër dhe dëshira për të kur jeni duke bërë aktivitete të tjera është gjithashtu një nga shenjat.

Ju bëni seks me një të panjohur

Nëse seksi me partnerin është një gjë normale për ju, ai nuk do të jetë gjithmonë pranë jush. Kur ai është jashtë qytetit ose i zënë me gjëra të tjera, ju jeni të gatshëm të bëni seks për një natë me dikë tjetër. Ndoshta kjo është pak tabu, por seksi që zakonisht bëhet për shkak të dashurisë dhe lidhjeve të forta emocionale nuk vlen kur e bëni me një të panjohur.

Masturbimi është një aktivitet rutinë

Të gjithë kemi masturbuar, por ajo që duhet të mbani mend është intensiteti. Sa shpesh masturboni brenda një muaji. Të varurit nga seksi do ta përfshijnë këtë në aktivitetet e tyre rutinë. Ky mund të jetë një tregues i vërtetë nëse jeni i varur nga seksi.

Të mos mendosh për pasojat

Kur bëni seks, gjithmonë supozoni se gjithçka do të jetë mirë. Ju nuk mendoni për mundësinë e infeksioneve seksualisht të transmetueshme që mund të ndodhin në çdo kohë. Gjithashtu nuk ju interesojnë shtatzënitë jashtë martesës. Gjithçka për të cilën mendoni është pasioni juaj dhe nënvlerësoni pasojat.

Shikimi i shumë pornografisë

Përmbajtja pornografike mund të përdoret për të kënaqur ose rritur dëshirën seksuale të një personi. Nëse nuk mund të jetoni pa atë përmbajtje, dëshira për ta parë gjithmonë do të bëhet një varësi serioze. Mos harroni, Bela, përmbajtja pornografike mund të dëmtojë trurin tuaj. Mos lejoni që dëshira për asnjë moment të shkatërrojë atë që është e rëndësishme.

Marrëdhëniet që nuk funksionojnë

Nëse nuk i rregulloni mendimet tuaja për seksin, do të kërcënohet edhe marrëdhënia juaj me partnerin, sepse marrëdhënia që fillimisht ishte reciprokisht mbështetëse e ndryshon funksionin e saj vetëm në plotësimin e dëshirës seksuale. Kjo do ta bëjë marrëdhënien tuaj jo të shëndetshme.