Lufta me Izraelin/ Nga ato balistike hipersonike te ato bërthamore, ja çilat janë aftësitë raketore të Iranit?

Që nga sulmi ndaj ambasadës së tij në Siri javën e kaluar, Irani ka kërcënuar se do të sulmojë Izraelin dhe një gjë e tillë ndodhi mbrëmjen e sotme (13 prill).









Më herët sot, komandot iraniane kapën një anije mallrash të lidhur me Izraelin me 25 anëtarë të ekuipazhit në bord.

Në orët më pas, Izraeli ka vënë të gjitha forcat e tij në “gadishmëri të plotë”, ka pozicionuar dhjetëra avionë luftarakë në ajër dhe ka ndryshuar udhëzimet e tij të mbrojtjes të Komandës së Frontit të Brendshëm.

Irani ka zhvilluar një sërë raketash balistike dhe dronë në një program që ka shqetësuar prej kohësh Perëndimin.

Raketat janë një pjesë e rëndësishme e arsenalit në dispozicion të Teheranit.

Cilat janë aftësitë raketore të Iranit?

Sipas Zyrës Amerikane të Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare, Irani është i armatosur me numrin më të madh të raketave balistike në Lindjen e Mesme.

Media gjysmë-zyrtare iraniane e lajmeve ISNA publikoi një grafik këtë javë që tregon nëntë raketa iraniane që tha se mund të arrijnë në Izrael.

Këto përfshinin ‘Sejil’, i aftë për të fluturuar me më shumë se 17,000 km në orë dhe me një distancë prej 2,500 km, ‘Kheibar’ me një distancë prej 2,000 km dhe ‘Haj Qasem’, i cili ka një rreze veprimi prej 1,400 km.

Në gusht, Irani tha se kishte ndërtuar një dron të avancuar shtëpiak të quajtur Mohajer-10 me një rreze operative prej 2,000 km, i aftë për të fluturuar deri në 24 orë.

Irani ka pretenduar gjithashtu se ka një raketë balistike hipersonike të prodhuar në vend, e cila mund të fluturojë të paktën pesë herë më shpejt se shpejtësia e zërit.

Vendi ka gjithashtu raketa lundrimi si Kh-55, një armë bërthamore e lëshuar nga ajri me një rreze veprimi deri në 3,000 km dhe raketën e avancuar kundër anijes Khalid Farzh.