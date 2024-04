Aston Vila ka mposhtur në transfertë Arsenalin me rezultatin 2-0.









Sfida u zhbllokua nga Bajlej në të 84′ dhe në të 87-ën Uatkins dyfishoi shifrat (VIDEO)

“Topccinjtë” pavarësisht tentativave nuk arritën të gjejnë asnjë gol.

Me këtë fitore Aston Vila ngjitet në vendin e 4-të me 63 pikë dhe Arsenali mbetet në vendin e dytë me 71 pikë.

