Jo vetëm këngëtare/ Ja pse Dua Lipa ndodhet në listën e 100 njerëzve më me ndikim në botë të vitit 2024

Dua Lipa është një ndër yjet e muzikës me famë global që ka pasur 5 këngët më të mira në 10-shen e “Billboard Hot 100” gjithashtu është shfaqur në filmin më të suksesshëm të vitit të kaluar.









Këndvështrimi i qëllimshëm i Lipës ndaj gjurmëve të saj të punës përcillet me atë që ajo i tha TIME me një buzëqeshje në vitin 2017: Do të doja të merrja përsipër botën… Nëse do të mundja.

“Që kur isha shumë e vogël, kam shënuar gjërat që kam ëndërruar për veten time. Kam planifikuar gjithmonë përpara. Edhe pse lindin surpriza që unë i vlerësoj në këtë moment, gjithmonë ka një objektiv afatgjatë.”-thotë këngëtarja dhe kantautorja angleze-shqiptare në një intervistë pas xhirimit të saj të kopertinës TIME100 .

E pyetur nga mediat e huaja se nëse këngëtarja besonte në fuqinë e manifestimit ajo u përgjigj se “Të manifestosh është një gjë e madhe për mua,” tha Lipa . “Unë qëndroj shumë e vendosur në besimin e vendosjes së gjërave në botë. Në mënyrë të pandërgjegjshme, ju thjesht punoni drejt tyre. Asgjë nuk është kurrë shumë e madhe.”

Kush është Dua Lipa?

Kujtojmë se Dua Lipa ka lindur në Londër në vitin 1995 nga prindërit shqiptarë nga Kosova, Anesa dhe Dukagjin Lipa, të cilët u larguan nga Prishtina si refugjatë në fillim të viteve ’90. Kur Lipa ishte 11 vjeç, familja e saj u kthye në Kosovë – disa vite më vonë, Lipa do t’i bindte prindërit e saj që ta lejonin të kthehej në Londër për të ndjekur një karrierë në muzikë.

Kënga debutuese e Lipës, “New Love”, u hodh në vitin 2015 dhe u pasua shpejt nga “Be the One”. Ajo publikoi më shumë këngë single – “Hotter Than Hell” dhe “Bloë Your Mind (Mëah)” – plus një bashkëpunim dinamik me Sean Paul (“No Lie”) në 2016. Deri në verën e 2017, Lipa më në fund do të zbulonte studion e saj të vetë-titulluar.

Pas suksesit të Dua Lipës, e cila fitoi pesë nominimet e saj në Brit Aëards 2018 (ajo fitoi British Breakthrough Act dhe British Female Artist Solo), këngëtarja me famë botërore ka marrë dhe çmimin “Brit” për albumin britanik të vitit dhe albumin më të mirë vokal pop në çmimet e 63-të vjetore “Grammy”.

Arritjet e saj të shpejta e ccuan në përfshirjen e saj në Barbie. “Dance the Night”, të cilën ajo e shkruajti bashkë me Mark Ronson, paraqet kolonën zanore të një skene kryesore në përplasjen me arkë të Greta Gerëig-ut. Por nga ana tjetër Barbie nuk ishte i vetmi film ku mori pjesë pasi në fillim të këtij viti, Lipa u shfaq në thrillerin spiun” Argylle”.

“Më pëlqen ideja për të mishëruar një personazh tjetër dhe për të pasur një detyrë. Më pëlqen gjithashtu kur shkoj në një sesion fotografik dhe mund të ndryshoj plotësisht pamjen time. Më jep si një personazh tjetër ” u shpreh këngëtarja.

Sipas saj për të qenë person i famshëm në 2024 – kërkon diversifikim. Në krye të muzikës dhe “rolet e foshnjës së vogël”, siç i quan ajo, Lipa ndonjëherë shprehet se ndihet edhe si gazetare; “Dua Lipa: At Your Service” i cili u emërua si një nga Podcast-et më të mira të 2022-ës nga “Spotify”.

E dashuruar me atdheun e saj që jo rrallë herë ka ngurruar ta tregoj këngëtares , së cilës iu dha shtetësia shqiptare në vitin 2022, flet gjithashtu me pasion për trashëgiminë e saj të dyfishtë, si dhe rëndësinë që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, e cila u lejon shtetasve të udhëtojnë lirshëm nëpër zonën pa kufij të Evropës.

“Unë jam nga dy vende në të njëjtën kohë,” thotë ajo. “Të jesh nga Kosova është një pjesë e madhe e asaj që jam dhe marrja e shtetësisë sime shqiptare ishte vërtet emocionuese.”

“Për një popullatë në Kosovë, ku mbi 50% është nën 25 vjeç, është një nga popullatat më të reja në Evropë,” vazhdon Lipa.

“Mundësia për të qenë në gjendje të udhëtosh lirshëm është vërtet e rëndësishme. Ka shumë fëmijë që kanë ëndrra dhe shpresa të mëdha dhe duan të jenë në gjendje të lëvizin, të udhëtojnë dhe të eksplorojnë. Tani që pasaportat e tyre nënkuptojnë diçka, ndihem shumë mirë.”

Për të nderuar rrënjët e saj, Dua gjithashtu është po aq e përkushtuar për të ndryshuar mënyrën se si fansat e saj perëndimorë mund t’i perceptojnë vendet si Kosova dhe Shqipëria.

“Kur njerëzit mendojnë për Kosovën, nuk dua që ata të jenë si: “Oh, Kosovë e shkatërruar nga lufta.” Ka shumë më tepër”, thotë ajo.

“Ne bëjmë një festival në Prishtinë, unë dhe babai im, që ka të bëjë me marrjen e njerëzve nga e gjithë bota që të zbresin dhe të shohin se sa e ndryshme është nga ajo që ata presin — qofshin këta artistë nga e gjithë bota, apo fansa që vijnë. për të parë artistë që duan nga vendet fqinje. E di që kur jetoja në Kosovë, asnjë nga artistët e mi të preferuar nuk vinte atje. Është ëndrra ime më e madhe të jem në gjendje t’ua sjell atë të rinjëve në Kosovë.