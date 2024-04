Përvjetori i martesës të Princit dhe Princeshës së Uellsit/ Eksperti: Çifti po përballen më një sfidë të madhe…

Princi dhe Princesha e Uellsit festojnë përvjetorin e tyre të 13-të të martesës.









Një ekspert mbretëror thotë për mediat e huaja se ky përvjetor cilësohet i “i hidhur”.

“Ky është padyshim përvjetori më i hidhur që William dhe Kate kanë përjetuar ndonjëherë,” tha Christopher Andersen, autor i “The King”, për mediat e huaja.

Më te ai shprehet se:

Martesa e tyre është më e fortë se kurrë, ata kanë tre fëmijë të bukur – dhe tani ata po përballen me sfidën më të madhe të jetës së tyre bashkëshortore

Për të përkujtuar këtë rast, çifti ndau një foto të paparë më parë nga dita e tyre e veçantë në rrjetet sociale, me mbishkrimin, “13 vjet më parë sot!”

Princi William dhe Kate Middleton u martuan më 29 prill 2011, në Westminster Abbey të Londrës.

Kujtojmë që në një video të shpërndarë në mars, Middleton zbuloi se ajo po lufton me një formë të kancerit pas operacionit abdominal për arsye të pazbuluara. 42-vjeçarja tha se i është nënshtruar trajtimit parandalues të kimioterapisë.

Andersen tha se pavarësisht betejave të vazhdueshme shëndetësore, Princi dhe Princesha e Uellsit janë vendosur janë më të fortë se kurrë .

“Është e vështirë të mendosh për ndonjë martesë më të fortë se e tyre apo e ndërtuar mbi një themel më të fortë,” tha ai. “William dhe Kate sigurisht që janë më të pajisur emocionalisht dhe në çdo mënyrë tjetër për të përballuar çdo gjë që u vë jeta – dhe me diagnozat e dyfishta të Kate dhe mbretit, jeta i ka hedhur shumë.”

Eksperti mbretëror Ian Pelham Turner tha për mediat e huaja se çifti është optimist për rikuperimin e Middleton.

“Sigurisht, Kate ka familjen e saj, veçanërisht nënën e saj, Carole Middleton, si një lloj mbështetëse emocionale,” vuri në dukje Andersen. “Por Uilliam, përtej faktit që ai duhet të përparojë me të vërtetë për të mbështetur mbretin, babain e tij të sëmurë, duhet të jetë shtylla kryesore e mbështetjes së saj. Ai duhet të jetë ai që i mban të gjitha së bashku për hir të fëmijëve të tyre.”