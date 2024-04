Mikroplastika është kudo në ushqimin tonë, ujin tonë dhe madje edhe në ajër. Në fakt, sipas disa vlerësimeve, ne konsumojmë plastikë me vlerën e një karte krediti çdo javë . Por çfarë ndodh në të vërtetë kur këto grimca të vogla plastike futen brenda trupit tonë?

Mikroplastika është çdo plastikë më e vogël se 5 milimetra (0,2 inç) e gjatë. Ato gjenden shpesh në mbeturinat industriale dhe produktet e bukurisë, por gjithashtu mund të formojnë copa më të mëdha të ndarjes plastike me kalimin e kohës. Shumë nga këto pjesë plastike përfundojnë në oqeanet tona, të cilat vlerësohet të përmbajnë diku midis 50 trilionë dhe 75 trilionë copë plastikë mikro dhe më të mëdha, sipas Portalit të UNESCO-s për Literacy Ocean.

“Ata duket se janë kudo,” tha Eliseo Castillo, një profesor i asociuar në Divizionin e Gastroenterologjisë dhe Hepatologjisë në Universitetin e New Mexico, në një deklaratë.

Mikroplastika është kudo rreth nesh. Sipas hulumtimeve të reja, ato mund të përhapen në të gjithë trupin tonë gjithashtu. SVETLOZAR HRISTOV/GETTY

Natyra e përhapur e këtyre grimcave plastike është veçanërisht shqetësuese pasi kimikatet që ato përmbajnë është treguar se pengojnë lirimin natyral të hormoneve nga trupi ynë, duke rritur potencialisht rrezikun e çrregullimeve riprodhuese dhe kancereve të caktuara. Ata gjithashtu mund të mbajnë toksina në sipërfaqen e tyre, si metalet e rënda.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se mikroplastika mund të ndikojë në ekuilibrin e baktereve të shëndetshme në zorrët tona . Por sipas hulumtimit nga Castillo dhe ekipi i tij, këto grimca nuk qëndrojnë vetëm në sistemin tonë tretës.

Në një studim të botuar në revistën Environmental Health Perspectives , Castillo dhe kolegët e tij ekspozuan një grup minjsh ndaj mikroplastikës në ujin e tyre të pijshëm, ekuivalent me përqendrimet ndaj të cilave jemi të ekspozuar në baza ditore.

Pas katër javësh, ekipi zbuloi se këto mikroplastikë ishin shtrirë shumë përtej zorrëve të minjve, duke infiltruar indet në mëlçinë, veshkat dhe madje edhe trurin e tyre.

Ne mund të zbulojmë mikroplastikë në inde të caktuara pas ekspozimit,” tha Castillo. “Kjo na tregon se mund të kalojë barrierën e zorrëve dhe të infiltrohet në inde të tjera.” Kishte gjithashtu prova se mikroplastika kishte ndryshuar metabolizmin e këtyre indeve të prekura.

Dieta e të gjithëve është e ndryshme”, tha Castillo. “Pra, ajo që ne do të bëjmë është t’u japim këtyre kafshëve laboratorike një dietë me kolesterol të lartë, yndyrë, ose dietë me fibra, dhe ato ose do të ekspozohen ose nuk do të ekspozohen ndaj mikroplastikës. Qëllimi është të përpiqemi të kuptojmë nëse Dieta ndikon në marrjen e mikroplastikës në trupin tonë.”

Në fund të fundit, ekipi shpreson të zbulojë një pamje tërësore se si mikroplastika ndikojnë në trupin e njeriut.