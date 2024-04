Vedatit i plasën vezët kokës/ Konkurrentja erdhi nga Amerika për të gjetur dashurinë në “Përputhen”, por ai e tradhtoi me gjyqtaren

Teksa ndodheshin jashtë ambienteve të studios ku zhvillohet emisioni i dashurisë “Përputhen” konkurrentja e quajtur Roela ka gjuajtur me vezë në kokë Vedatin gjithashtu konkurrent i këtij emisioni.









Ndaj këtij veprimi ka reaguar Klaudia e cila është prezantuar me hyrjen e saj si gjyqtare dhe ka zhvilluar disa takime me Vedatin në mbrojtje të tij ajo e ka quajtur Roelen idiote dhe e ka kërcënuar se mund ta godas me një koli me vezë.

Klaudia: O ti injorante çfarë po bën? A do të hash ti një koli me vezë tani

Ti këtë gjë do ta paguash surrati jot me domate dhe vezë do ikësh nga këtu mbaje mend

Vedati: Shumë shtrenjtë do e paguash