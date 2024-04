Gasperini: Pres Liverpulin më të fortë, por është e papranueshme të eliminohemi nga Liga e Europës

Atalanta bëri surprizën javën e shkuar duke mposhtur me rezultatin 3-0 Liverpulin në “Anfield”. Nesër në mbrëmje, bergamaskët do i presin në shtëpi të kuqtë. Në prag të kësaj sfide, trajneri, Xhian Piero Gasperini ka dalë në konferencën e zakonshme për shtyp.









“Ne e dimë vështirësinë, edhe pse fituam ndeshjen e parë. Nesër do të rifillojmë nga zero, aftësia jonë duhet të jetë që të mos mendojmë për rezultatin e ndeshjes. Ndeshja e parë, do të duhet të jetë objektivi ynë”.

Çfarë Liverpuli pret?

“Ka identitetin e vet, shumë preciz. Pres Liverpulin më të mirë të mundshëm, me një skuadër që do të vijë këtu për të luajtur të gjitha shanset e tyre, do të duhet të luajmë një ndeshje të madhe për të marrë një rezultat. Jemi të lumtur që luajmë një ndeshje me cilësi të mirë para tifozëve tanë, më në fund me stadiumin që do të marrë formë. Do të duhet të dimë të izolohemi, duhet të dimë se rezultati është ai që duam të vazhdojmë, sigurisht që është e papranueshme të humbasim, duhet të dalim në fushë me shpirt, mentalitet dhe përqendrim, duke menduar se Liverpuli është një ekip që mundet”.

Thashethemet për Kupmainers?

“Ai po luan me Atalantën dhe gjithashtu po luan shumë mirë. Atalanta është në tre gara, shpresojmë të jemi në gjithçka edhe në muajin e ardhshëm. Është e qartë se në këtë periudhë të sezonit mund të ketë klube më pak të përfshira në kompeticione dhe për këtë arsye këto thashetheme ushqehen sepse skuadrat e tjera kanë pak për të bërë dhe ndoshta ata pyesin nëse është e drejtë që Atalanta është në çerekfinale të Ligës së Europës, kështu që këto gjëra dalin.”

Kush mund të jetë vendimtar?

“Do të jetë thelbësore që të gjithë lojtarët që dalin në fushë të jenë vendimtarë, qartë secili në rolin e vet. Jemi në një moment të shkëlqyer, atëherë rezultati mund të ndryshojë gjykimin. Një javë më parë ishte e qartë se ne ishim me siguri jo favoritë, tani pas këtij rezultati kemi një shans, por dua të theksoj se nuk po lëmë asgjë mes kampionatit dhe kupave, kemi një entuziazëm të madh, shpirt të madh dhe gjithashtu cilësi duke qenë se arrijmë të shënojmë gola, të gjitha këto na bën ta përballojmë këtë muaj të fundit me këtë frymë.”

PANORAMASPORT.AL