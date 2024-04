“Oficerët e BKH-së shkuan në Kryeministri”-Deklarata e fortë e analistit: Rama u mbylli derën dhe çoi mesazh që…

Analisti Arion Sulo ka bërë një deklaratë të fortë, duke thënë se se oficerë të Byrosë Kombëtare të Hetimit kanë shkuar në Kryeministri dhe kreu i qeverisë, Edi Rama u ka mbyllur derën.









I ftuar në emisionin “Open” në News24, Sulo teksa komentoi deklaratat dhe akuzat e Ilir Metës për kreun e SPAK, tha se tensioni i kryetarit të Partisë së Lirisë është për shkak të hetimeve që po bëhen ndaj tij dhe bashkëshortes.

“Për herë të parë Meta përmendi fjalën burg. SPAK-ut i takon të mos shprehet pa mbaruar çështja. Të dhënat që vijnë është se ky tension i Metës është për shkak të hetimeve që po bëhen ndaj tij dhe bashkëshortes, çështja CEZ DIA, hetimi për lobimin e ish-LSI-së dhe çështja e operacioneve plastike të Kryemadhit. Gazetarit pranë SPAK, thonë se këto çështje janë bashkuar dhe kanë kaluar në hetim pasuror.

Dy prokurorë kanë pasur një lloj ngecje dhe ka ndërhyrë Dumani si drejtues prokurorie për të kontrolluar dosjen. Kjo ka prodhuar tensionin e ditëve të fundit. E reja është ajo që paralajmëroi Ilir Meta; çështja po shkon drejt fundit dhe mund të ketë një zhvillim final që mund të ketë arrest. Deduksion! Përveç gjuhës së papranueshme, ne duhet të kthehemi te shkaku.

Dje dhe sot Meta ka renditur 10 çështje. Arta Marku me 69 vota dhe ajo u kap KLP-ja. Pastaj, kemi dosje emblematike për zgjedhjet. Dibra dhe dosja e Shijakut, të dyja të hedhura në prokuroritë e rretheve. Të dyja nuk janë hetuar nga SPAK-u që heton Berishën 15 vjet përpara. Këtu është argumenti që SPAK-u ka ndikim politik. Duke mos hetuar paratë e vjedhura, duke mos përmendur emrin e Erion Velisë, duke i qëndruar larg Ramës.

I kanë shkuar oficerët e BKH-së në Kryeministri dhe i ka mbyllur derën dhe i ka çuar mesazh që mos i sjell më. Dhe në qeveri ka thënë asnjëri pa shkresa të rregullta të mos futet në qeveri. E kupton sa e rëndë është. Unë po them fakte. Për turpin e tyre ne mbajmë Ramën në pushtet pa u hetuar. Po them që kjo stepje e SPAK-ut, kjo ngrënie presioni dhe mos bërja e drejtësisë njësoj ne na jep koston që Rama sot rri në pushtet në mënyrë të padrejtë dhe në mënyrë jo demokratike sepse me paratë që vjedh, vjedh zgjedhjet dhe me zgjedhjet që vjedh, vjedh paratë”, tha midis të tjerash Sulo.