Kolla e fëmijëve gjatë gripit dhe alergjive, zbuloni ushqimet që e përkeqësojnë atë. Ja çfarë duhet të bëni për ti qetësuar

Kolla mund të jetë simptomë e një ftohjeje ose gripi , mund të jetë shenjë e një alergjie apo edhe refluksi gastroezofageal, por cilado qoftë arsyeja e ekzistencës së saj, është e sigurt që na shqetëson.









E nëse kohëzgjatja e tij është më e gjatë se 10 ditë, atëherë është e detyrueshme vizita te mjeku për një kontroll të plotë, pasi në këtë mënyrë mund të parandalojmë infeksionet e përsëritura të rrugëve të frymëmarrjes të cilat mund të çojnë edhe në bronkit kronik.

Megjithatë, si të gjitha simptomat në trupin e njeriut, nuk duhet të harrojmë se kolla kryen një funksion, ajo ndihmon në largimin e irrituesve ose agjentëve infektivë nga mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes.

Prandaj trajtimi simptomatik i çdo kolle nuk është as i nevojshëm dhe as i dobishëm. Dhe vërtet këtë e vërteton literatura shkencore, e cila nuk arrin të gjejë dobi nga përdorimi i antitusiveve të ndryshëm.

Për fat të mirë, për ta trajtuar atë si një simptomë të një ftohjeje, ekzistojnë disa zgjidhje natyrale për lehtësim derisa të kalojë rrjedhën e saj.

Bëni supë tradicionale me pulë

Kur fëmijët tuaj kolliten, hapi i parë është përgatitja e supës tradicionale të pulës. Shtoni perime të freskëta dhe zieni supën për një kohë të gjatë, kështu që bëhet shumë energjike dhe bën mrekulli!

Hiqni qumështin e lopës dhe bananet nga dieta e tij

Qumështi i dhisë ose i deles është gjithmonë më i mirë për fëmijët, ose mund të preferoni qumështin e sojës, qumështin e bajameve etj. Bananet për fat të keq janë të ndaluara sidomos në dimër, sepse nuk janë në stinë dhe ato krijojnë shumë gëlbazë në trup, ashtu si qumështi i lopës.

Jepni pije bimore

Bëni çaj mali me pak rigon dhe trumzë dhe shtoni mjaltë të papërpunuar për ëmbëlsi. Përndryshe përdorni shurupe bimore cilësore.

Banja dhe fërkime të ngrohta

Pak gjëra e ndihmojnë një fëmijë që kollitet aq sa një banjë e ngrohtë, pastrimi me një peshqir të trashë më pas dhe fërkimi i mirë i gjoksit, shpinës dhe këmbëve! Përdorni vaj ulliri, vaj balsamik ose balsam dimëror. Nëse fëmija juaj është nën 18 muaj, zieni edhe një tenxhere me trumzë për 10 minuta me kapak të mbyllur dhe shtojeni në banjën e tij! Në fund, mos harroni çorapet e ngrohta.

Lërini të dalin jashtë qoftë edhe për pak

Edhe fëmijët e sëmurë kanë nevojë për ajër të pastër dhe edhe pak kohë jashtë shtëpisë për t’u ndjerë më mirë. Kështu gjendja e tyre shëndetësore përmirësohet më shpejt, nuk pengohet. Mbajeni fëmijën tuaj në shtëpi vetëm nëse shihet qartë se po përkeqësohet kur e nxirrni jashtë (d.m.th., shihni që kur dilni nga shtëpia ankojnë më shumë, kolla keqësohet etj.)