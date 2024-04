Basha: PD do të dorëzojë në Parlament dy amendamente që fuqizojnë SPAK

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në një konferencë për gazetarët, ka bërë me dije se PD do të dorëzoj në Parlament dy amendamente në mbështetje të Prokurorisë së Posaçme.









Basha: Siç paralajmërova, PD, ka bërë gati dhe do të dorëzoj në Parlament amendamente për të mbështetu SPAK. Dy amendamente kanë përfunduar, i pari ka të bëj me dispozita ligjore që ndihmojnë në fuqizimin strukturorë të SPAK.

I dyti ka bëjë me ndryshime të kodit të procedurës penale, me qëllim mbushjen e vakumit ligjor ne raport me vendimet e huaja penale dhe kompetencat e GJKKO, ne lidhje me njohjen e vendimeve të huaja penale. Këto amendamente kanë për qëllim të përmirësojnë kapacitetet e SPAK ti rrisin goditje e korrupsioni dhe krimit të organizuar.