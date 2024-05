Vinicius tallet me Arauhon: Nis një erë e re!

Vinicius Junior fitoi titullin e tretë në La Liga si lojtar i Realit të Madridit të shtunën e kaluar. Braziliani hyri në lojë në minutën e 73-të me ndeshjen thuajse të zgjidhur.









“Los blancos”, të cilët preferuan të vononin festën me tifozët e tyre për t’u dhënë përparësi përgatitjes për ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, e shijuan titullin në një mënyrë më intime. Gjithashtu, në rrjetet sociale. Mes historive dhe videove të festës, Vinicius i kujtoi Ronald Arauhos kur, pasi fitoi Superkupën e Spanjës me Barcelonën, bërtiti me medaljen në qafë se po fillonte një “epokë e re”.

Braziliani postoi në “X” “epokën e re” dhe disa sy duke e parë së bashku me një postim në të cilin ai kujtoi rekordin tashmë të dukshëm të arritjeve që ai ka mbledhur (11 tituj) kundrejt 2 të Arauhos.

