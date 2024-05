Shqipëria bashkohet me Serbinë, FSHF zyrtarizon kërkesën për të organizuar finalet e Europianit 2027 për U21

Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë të ditur se ka dorëzuar kandidaturën e saj pwr të qenë vendi pritës për Europianin e U21 në viti 2027.









FSHF bëri të ditur nëpërmjet njoftimit me mediat se kjo do të bëhej e mundur vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me Serbinë, me të cilën të organizonte paralelisht aktivitetin.

NJOFTIMI I FSHF

Pas organizimit të suksesshëm të finales së parë të UEFA Conference League në Tiranë në vitin 2022, dhe fitimit të së drejtës për të organizuar finalet e Kampionatit Europian 2025 për grupmoshën U-17, FSHF kërkon të organizojë një tjetër event madhor të futbollit europian.

Shqipëria është një nga kandidatet kryesore për të organizuar ndeshjet finale të Kampionatit Europian 2027 për ekipet kombëtare U-21. FSHF i ka dërguar kërkesën UEFA-s, që Shqipëria të jetë një nga vendet pritëse të finaleve të këtij kompeticioni.

Duke qenë se nuk plotësohen kushtet sa i përket numrit të stadiumeve që kërkohen në mënyrë që vendi ynë të presë të gjitha ndeshjet finale të Kampionatit Europian U-21, FSHF do të bashkëpunojë me Federatën Serbe të Futbollit për të pritur së bashku fazën finale të EURO 2027 për grupmoshën U-21.

Ky është pa asnjë dyshim një projekt shumë ambicioz, që do ta vendoste Shqipërinë në qendër të vëmendjes futbollistike të gjithë kontinentit.

PANORAMASPORT.AL