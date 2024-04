Zbuloni ushqimet që duhet të shmangni për të parandaluar variçet dhe efektet në qarkullimin e gjakut

Një dietë e ekuilibruar siguron lëndë ushqyese dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve, por në disa raste, për shembull kur ka probleme me qarkullimin e gjakut, disa ushqime mund të ndikojnë ose përkeqësojnë shfaqjen e venave me variçe.









Mos harroni se venat me variçe janë vena të fryra, të përdredhura që mund të shihen vetëm nën lëkurë.

Një alternativë më natyrale për të parandaluar venat me variçe është të kujdeseni për dietën tuaj, pasi dieta luan një rol të rëndësishëm dhe disa substanca si sheqeri, alkooli, ushqimet me përmbajtje të lartë natriumi dhe me shumë kripë , rrisin rrezikun e shfaqjes së tyre.

Cilat ushqime duhet të shmangni për të parandaluar venat me variçe?

Lëngje frutash

Lëngjet e frutave të përpunuara me përmbajtje të lartë sheqeri nuk rekomandohen në një dietë të shëndetshme, pasi rrisin rrezikun e shkaktimit të obezitetit dhe diabetit.

Ato përmbajnë gjithashtu konservues që ndikojnë në shtimin e peshës.

Qumësht i plotë

Qumështi i plotë është i pasur me yndyrë, gjë që ndikon në rritjen e kolesterolit. Mund t’ju ndihmojë gjithashtu të shtoni peshë dhe është e qartë se ndërsa shtoni kilogramë në trupin tuaj, keni një rrezik më të madh për shfaqjen e venave të fryra.

Salcë soje

Salca e sojës është e lartë në natrium, por mbani mend se nivelet e natriumit në trup duhet të mbahen të ulëta për një sistem të shëndetshëm vaskular.

Perime me gjethe jeshile

Këto lloj perimesh janë të pasura me vitaminë K, një lëndë ushqyese që ndihmon në mpiksjen e gjakut. Pra, nëse e konsumoni me tepricë, gjaku do të bëhet më i trashë dhe kjo e bën të vështirë qarkullimin e tij në këmbë.

Drithëra të rafinuara

Sipas studimeve, kokrrat e rafinuara nuk janë të mira për venat me variçe pasi shumica e fibrave hiqet gjatë procesit të rafinimit.