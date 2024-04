“Nga 70 në mëngjes, shkoi në 140 në darkë”- Bardhi: Lista e fituesve të shkollës së Magjistraturës është shtuar tre herë! Të thërrasim në Komision drejtorin

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, ka kërkuar të thërritet drejtori i Shkollës së Magjistraturës për të dhënë shpjegime në lidhje me atë çfarë ka ndodhur me listën e fituesve.









Bardhi u shpreh se lista e fituesve sipas tij është shtuar tre herë, ndërsa me ironi tha se “nga 70 fitues që u zgjuan në mëngjes, shkoi ne 140 në darkë”.

Ndër të tjera, ai theksoi se është hera e parë që ky proces vishet me hije skandali.

“Nuk mund të bëjmë sikur nuk e kemi parë atë që ka ndodh në konkursin e Shkollës së Magjistraturës. Kemi parë në media, që lista e fituesve është shtuar 3 herë.

Ne si komision do duhet të thërrasim në pyetje Drejtorin e Shkollës së Magjistraturës. Nëpërmjet këtij Komisioni të informohet edhe opinioni publik. Të kuptohet se çfarë ka ndodh me Shkollën e Magjistraturës. Është hera e parë që ky proces vishet me hije skandali. Nga 70 fitues që u zgjuan në mëngjes, shkoi ne 140 në darkë“, tha Bardhi.