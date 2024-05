Rivaliteti mes tyre nuk ka fund, akuza dhe ofendime Lamar për Drake: Je një…

Kendrick Lamar reperi i mirënjohur amerikan ka publikuar një këngë me tekst thumbues që sulmon yllin tjerë të repit Drake, duke përshkallëzuar akoma më shumë grindjen e tyre të gjatë.









E quajtur Euphoria, kënga është një përgjigje ndaj talljeve me javë të tëra nga Drake, i cili ka bërë fotografi me Lamar në një seri këngësh virale diss.

Rreth mbi gjashtë minuta, Lamar e quan Drake një “manipulues dhe gënjeshtar i zakonshëm” dhe kritikon aftësitë e tij prindërore.

Ai gjithashtu akuzon yllin kanadez për shitje, duke thënë se ai bën muzikë vetëm për të “vënë në qetësi” fansat e tij.

Dhe ai nuk i lë dëgjuesit asnjë iluzion për forcën e ndjenjave të tij ndaj Drake.

” Kjo nuk ka të bëjë me kritikët, jo për manipulimet, as për atë se kush është më i madhi, ” tha ai. ” Gjithmonë ka qenë për dashurinë dhe urrejtjen, tani më lejoni të them se jam urryesi më i madh.”

Le të rikujtojmë se grindja e reperëve daton në vitin 2013, kur Lamar ishte relativisht i sapoardhur në treg.

Gjatë një performance në BET Aëards, ai u mburr se aftësitë e tij kishin mbytur një reper të ndjeshëm dhe ka gjykuar edhe rrobat e tij që dukeshin si pizhame. Linja u interpretua si një referencë për Drake.

Grindja e tyre vazhdoi për disa vite, duke u përsëritur vitin e kaluar, kur J Cole dhe Drake e përshkruan veten, së bashku me Lamar, si “treshja e madhe” e repit, në këngën First Person Shooter.

Komenti në dukje i padëmshëm kaloi pa u vërejtur për muaj të tërë. Më pas, në mes të marsit, Lamar dha një varg të zjarrtë në Like That, duke thënë në mëmyrë mburrëse për veten se nuk kishte “tre të mëdhenj – jam vetëm i madh”.

Në prill, Drake publikoi të parën nga dy këngët diss, të titulluar Push Ups, në të cilën ai tallte lartësinë e Lamar si dhe bashkëpunimet e tij me Maroon 5 dhe Taylor Sëift.

Më vonë atë muaj, Drake hodhi një këngë tjetër, Taylor Made Freestyle, në të cilën ai tallte Lamar, duke e quajtur atë një frikacak për dështimin për t’u përgjigjur.

Brenda këngës është dalluar përdorimi i teknologjinsë AI për të imituar zërat e Snoop Dogg dhe të ndjerit Tupac Shakur – një nga heronjtë e Lamar.

Lamar’s Euphoria kritikon në mënyrë të ngjashme përdorimin e AI, duke thënë se kjo “do ta bënte Tupac të kthehej në varrin e tij”.

Lamar pranoi: “Më pëlqen Drake me meloditë, por nuk më pëlqen kur ai sillet ashpër” .

Përçarja ka tërhequr disa reperë të tjerë gjatë muajve të fundit, me yje të tillë si Kanye West, The Weeknd dhe Rick Ross që publikojnë këngë që i referohen rënies.